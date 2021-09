Amazon: Drei neue Kindle Paperwhite - das ist alles neu

Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat einen neuen Kindle Paperwhite vorgestellt. Mit größerem Display. Komplett neu sind außerdem der Kindle Paperwhite Signature Edition und der Kindle Paperwhite Kids.

Vergrößern Kindle Paperwhite Signature Edition © Amazon

Eben noch ein Leak, nun bestätigt: Amazon hat einen überarbeiteten Kindle Paperwhite und einen komplett neuen Kindle Paperwhite Signature Edition vorgestellt. Der Kindle Paperwhite Kids ist ebenfalls eine Premiere.

Neuer Kindle Paperwhite: 6,8 statt 6 Zoll, 17 statt 4 LEDs

Vergrößern Der neue Kindle Paperwhite. © Amazon

Der neue Kindle Paperwhite mit 8 GB Speicher bietet jetzt ein 6,8-Zoll-Display (mit 300 ppi; beim Vorgänger war das Display 6 Zoll groß) ohne Spiegeleffekte, laut Amazon eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Wochen, eine verstellbare Farbtemperatur und Laden über USB-C. Das vollständige Aufladen über USB-C dauert laut Amazon 2,5 Stunden, wenn ein Adapter mit 9 Watt oder mehr verwendet wird.

Der neue Kindle Paperwhite ist IPx8-zertifiziert und damit gegen ein versehentliches Eintauchen ins Wasser geschützt. Das Umblättern soll um 20 Prozent schneller erfolgen. Der Rand soll 10,2 mm dick sein.

Preise und Verfügbarkeit: Der neue Kindle Paperwhite kostet mit Werbung ab 129,99 Euro und ist mit 8 GB Speicherkapazität in Schwarz erhältlich.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Der ebenfalls neue Kindle Paperwhite Signature Edition verfügt zusätzlich über einen Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Beleuchtung sowie 32 GB Speicherplatz und erlaubt erstmals kabelloses Laden via Qi. Hierfür ruft Amazon Preise ab 189,99 Euro auf.

Beide Geräte können ab heute vorbestellt werden. Der neue Kindle Paperwhite wird ab dem 27. Oktober, der Kindle Paperwhite Signature Edition ab dem 10. November ausgeliefert.

Lederhüllen für den neuen Kindle Paperwhite werden in den Farben Lavendel, Schwarz, Marineblau und Merlotfarben angeboten. Stoffhüllen sind in den Farben Marineblau, Lavendel und Schwarz erhältlich. Hinzu kommen helle oder dunkle Korkhüllen.

Kunden, die einen neuen Kindle Paperwhite vorbestellen oder kaufen, können 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos ausprobieren. Mit Zugriff auf Millionen von eBooks, ausgewählte eMagazin-Abos und Tausende von Hörbüchern.

Neue Bedienoberfläche

Amazon hat beim Kindle die Bedienoberfläche überarbeitet. Sie soll nun schneller reagieren. Die neugestaltete Bibliothek enthält neue Filter- und Sortierfunktionen, eine neue Ansicht für Sammlungen und eine interaktive Bildlaufleiste.

Bald sollen Nutzer außerdem mithilfe der Kindle-App für iOS und Android ein mit dem Smartphone gekoppeltes neues Kindle-Paperwhite-Gerät in wenigen Schritten einrichten können. Außerdem lässt sich mit einem Wisch vom oberen Bildschirmrand nach unten auf die Einstellungen zugreifen. So können Funktionen wie die Bildschirmhelligkeit, der Flugzeugmodus oder der Dunkelmodus schnell und einfach eingestellt werden, ohne die Lektüre zu verlassen. Diese neuen Softwarefunktionen will Amazon bis Ende des Jahres 2021 ausrollen.

Vergrößern Kindle Paperwhite Kids © Amazon

Der erste Kindle Paperwhite für Kinder

Der Kindle Paperwhite Kids für Kinder ab 7 Jahren wird mit einer kinderfreundlichen Hülle, einem Jahr Amazon Kids+ und einer „2-Jahre-Sorglos“-Garantie geliefert. Nach einem Jahr kostet Amazon Kids+ pro Monat ab 2,99 Euro. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden.

Der neue Kindle Paperwhite Kids mit 6,8 Zoll Display kostet 149,99 Euro und ist ab heute vorbestellbar. Er wird ab dem 27. Oktober ausgeliefert. Eltern (und Kinder) können aus drei Designs für die Hülle wählen: Schwarz, Juwelenwald oder Robotertraum.

