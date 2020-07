Amazon: Digitale Xbox-Spiele bis zu 85% günstiger

Michael Söldner

Bei Amazon lassen sich aktuell Codes für Xbox-One-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 85 Prozent abstauben.

Vergrößern Bei Amazon gibt es aktuelle viele Downloadcodes für Xbox One deutlich günstiger. © xbox.com

Normalerweise ist Amazon eher eine gute Adresse für den Kauf von physischen Spielen. Dass der Online-Versandhändler aber auch bei digital vertriebenen Games mit dem Xbox-Store mithalten kann, beweisen die aktuellen Angebote: Amazon gewährt teilweise Rabatte von 85 Prozent, ein Großteil der Spiele wird aber mit 75 Prozent Rabatt angeboten. Verschickt wird dabei nur der jeweilige Download-Code, der dann auf der Xbox One eingelöst werden kann. Besonders preiswert ist die Ultimate Edition des Multiplayer-Shooters Titanfall 2, die durch 85 Prozent Rabatt nur noch 4,49 Euro kostet. Wer hingegen FIFA 20 bislang verpasst hat, zahlt für den Code dank 75 Prozent Rabatt nur noch 17,49 Euro.

Ähnlich gute Schnäppchen lassen sich mit Die Sims 4 für 15,99 Euro, Need for Speed Heat für 27,99 Euro, Burnout Paradise Remastered für 4,99 Euro oder Battlefield 5 für 20,99 Euro machen. Wer auf aktuelle Spiele schielt, sollte sich Star Wars Jedi: Fallen Order für 34,99 Euro – und damit zum halben Preis – anschauen. Für nur fünf Euro mehr gibt es stattdessen die Deluxe Edition des neuesten Star-Wars-Spiels. Unter den 36 Spielen für Xbox One dürfte sich für jeden Geschmack etwas finden. Wer auf eine Spieleverpackung sowie einen Datenträger verzichten kann, liegt hier genau richtig.

Digitale Xbox-Videospiele bei Amazon anschauen