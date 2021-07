Amazon: Designer-Echo-Dots in Crowdfunding-Kampagne

Denise Bergert

Modeschöpferin Diane von Fürstenberg hat drei unterschiedliche Echo Dots entworfen. Die beliebtesten gehen in die Produktion.

Vergrößern Drei Echo-Dot-Modelle mit Designs von Diane von Fürstenberg. © Amazon

Über die hauseigene Crowdfunding-Plattform Amazon Build It versucht Online-Händler Amazon herauszufinden, welche Produkte bei den Kunden gut ankommen. Hier startet das Unternehmen in regelmäßigen Abständen Kampagnen für unterschiedliche Produkte. Erreichen diese ihr Vorbesteller-Ziel, gehen sie in die Produktion und werden an die Vorbesteller versendet. Bleiben sie unter dem vorgegebenen Ziel, werden sie nicht produziert und die Vorbesteller werden auch nicht zur Kasse gebeten.

Die aktuelle Build-It-Kampagne umfasst Amazons Bluetooth-Lautsprecher Echo Dot in drei unterschiedlichen Designs der Modeschöpferin Diane von Fürstenberg. „Midnight Kiss“ bietet einen Lippen-Print in unterschiedlichen Rosa- und Rottönen, „Ikat“ erinnert an einen Animal-Print in Schwarz und Weiß, während „Twigs“ in Orange und Pink abstrakten Zweigen nachempfunden ist. Noch bis zum 13. August 2021 können Amazon-Kunden ihre Vorbestellungen tätigen. Ist die von Amazon vorgegebene Zahl an Vorbestellern erreicht, geht das Echo-Dot-Design in die Produktion. An den Crowd-Funding-Kampagnen von Amazon Build It können aktuell leider nur Amazon-Kunden aus den USA teilnehmen.