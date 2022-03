Amazon-Deal: WISO Steuer-Sparbuch 2022 günstiger

Panagiotis Kolokythas

WISO Steuer-Sparbuch 2022 ist bei Amazon aktuell für Windows und Macs zu einem günstigen Preis erhältlich.

Vergrößern Günstig bei Amazon: Wiso Steuer-Sparbuch für Windows und Mac! © Buhl

Sie müssen noch Ihre Steuererklärung machen? Dann hat Amazon aktuell ein spannendes Angebot für Sie: WISO Steuer-Sparbuch 2022 (für Windows-Rechner) und WISO Steuer-Mac 2022 (für MacOS) sind jeweils in diversen Varianten für nur 23,50 Euro statt 44,99 Euro (UVP) erhältlich. Normalerweise kosten die Software-Pakete um die 30 Euro bei Amazon.



WISO Steuer-Sparbuch 2022 für 23,50 Euro (Box-Version)

WISO Steuer-Mac 2022 für 23,50 Euro (Box-Version)

Sie sparen also 40 Prozent im Vergleich zur UVP bzw. um die 10 Euro im Vergleich zu dem sonst bei Amazon gültigen Preisen. Günstiger gibt es die Software derzeit nirgends, wie auch ein Blick hier im PC-WELT-Preisvergleich beweist.



Die Software enthält alles, was man für seine Steuererklärung 2021 benötigt, inklusive Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt. Außerdem sämtliche Formulare und Erklärungen für alle Einkunftsarten. Die Steuererklärung selbst kann dann per Ausdruck oder via Elster an das Finanzamt übermittelt werden. Das WISO Steuer-Sparbuch 2022 hilft bei der Erstellung der Steuererklärung und zeigt sofort auch an, mit welcher Erstattung oder Nachzahlung der Nutzer rechnen kann.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.