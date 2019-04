Amazon Channels: Jetzt ausgewählte Channels für 3 Monate 50% günstiger buchen

Michael Söldner

Einige der zu Prime hinzubuchbaren Amazon Channels werden jetzt für drei Monate zum halben Preis angeboten.

Vergrößern Einige Amazon Channels werden aktuell zum halben Preis angeboten. © amazon.de

Mit Amazon Channels fordert der Online-Versandhändler Pay-TV-Anbieter wie Sky heraus: Prime-Mitglieder können zusätzliche Kanäle (Channels) einzeln hinzubuchen. Bei einigen Kanälen handelt es sich um reguläre TV-Sender, die linear senden. Andere Kanäle stehen hingegen auf Abruf zur Verfügung. Auf einige Amazon Channels gewährt das Unternehmen aktuell 50 Prozent Rabatt. Dazu zählen unter anderem der BBC Player , der Serien und Dokus der BBC beinhaltet. Bei ZDF Herzkino werden hingegen deutsche TV-Filme und Serien mit romantischen Themen ausgestrahlt. RTL Living umfasst Lifestyle-Serien aus aller Welt. MTV+ richtet sich an Musikliebhaber und Cirkus beinhaltet eine große Auswahl an britischen und skandinavischen Krimis. Speziell an junge Zuschauer richtet sich hingegen Kixi Select , der Channel bietet kindgerechte Unterhaltung und Lernangebote.

Um die Amazon Channels nutzen zu können, ist eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime notwendig. Diese lässt sich für 30 Tage kostenlos ausprobieren und kostet danach 7,99 Euro pro Monat. Die im Preis reduzierten Channels kosten für die ersten drei Monate zwischen 1,49 Euro bis 1,99 Euro. Danach werden jeden Monat pro Channel zwischen 3 Euro und 4 Euro fällig. Das Angebot gilt noch bis zum 29. April.

Amazon Channels Rabatt-Aktion anschauen