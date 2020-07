Amazon Blitzangebot: Echo Plus und Philips Hue Lampe mit 50 Prozent Rabatt

Denise Bergert

Amazons Echo Plus ist derzeit im Sparpaket mit einer Philips Hue White LED-Lampe für 73,10 Euro erhältlich.

Vergrößern Echo Plus + Philips Hue LED-Lampe für 73,10 Euro bei Amazon © Philips / Amazon

Als Blitzangebot ist bei Amazon heute ein Doppelpack mit dem smarten Lautsprecher Echo Plus der zweiten Generation und einer Philips Hue White LED-Lampe erhältlich. Das Paket kostet heute nur 73,10 Euro anstatt der bisherigen 146,20 Euro. Käufer sparen also satte 50 Prozent. Beim Amazon-Blitzangebot stehen zudem die drei Lautsprecher-Farben Sandstein, Hellgrau und Anthrazit zur Auswahl.

Der Amazon Echo Plus der zweiten Generation verfügt über eine integrierte Smart-Home-Bridge, die das Protokoll Zigbee Light Link unterstützt. Damit lassen sich ausgewählte Smart-Home-Produkte wie etwa die Philips-Hue-Lampen steuern. Auf die Hue-Bridge können Nutzer in diesem Fall verzichten. In der Alexa-App können Szenen und Gruppen erstellt werden, über die Geräte per Sprachbefehl gesteuert und mehrere Aktionen definiert werden können.

Der Echo Plus fungiert zudem als Lautsprecher mit 360-Grad-Klang. Amazons Sprachassistentin Alexa ist natürlich auch an Bord. Per Sprachbefehl lassen sich über sie Smart-Home-Geräte steuern. Auf Wunsch liest sie außerdem den Wetterbericht vor, tätigt Anrufe oder steuert Musik und Timer.

Echo Plus + Philips Hue LED-Lampe für 73,10 Euro bei Amazon