Amazon Bestseller Samsung Crystal UHD 75 Zoll Fernseher im Angebot

Der UHD Fernseher mit Crystal-Prozessor-4K von Samsung ist heute 550 Euro günstiger zu haben - im Vergleich zum UVP. Der 75 Zoll TV wird bei Amazon heute für nur 1.049 Euro angeboten.

Vergrößern Der Crystal UHD 4K TV von Samsung ist heute im Tagesangebot bei Amazon. © Amazon

Der bei Amazon beliebte 4K-Fernseher - Samsung Crystal UHD 4K TV – mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale ist heute zum Niedrigpreis erhältlich. Der reale Amazon-Preis für das Samsung TV-Modell aus dem Jahr 2021 lag in den letzten Monaten in etwa zwischen 1.100 und 1.350 Euro. In den Amazon September-Angeboten war er noch günstiger als heute, und zwar zum Preis von 999 Euro erhältlich. Im Juli kostete er sogar kurz nur 923 Euro (bisheriger Bestpreis).

Samsung Crystal UHD 4K TV 75 Zoll mit Tischhalterung für 1.049 Euro bei Amazon



Samsung Crystal UHD 4K TV 75 Zoll mit Tischhalterung im Preisvergleich

Wir raten: Schon vor Black Friday zuschlagen!

Es ist gut möglich, dass der Preis für den Samsung Crystal TV in der Woche rund um den Black Friday nochmal sinkt. Falls der beliebte Fernseher dann wieder im Angebot ist, könnte er zum Bestpreis von 923 Euro oder sogar niedriger angeboten werden. Es empfiehlt sich aber, das Gerät schon heute zu kaufen. Vor allem, wenn der TV pünktlich unter dem Weihnachtsbaum landen soll. Denn es ist nicht sicher, ob genügend Lagerbestände für die aktuelle Nachfrage vorhanden sind.

Der gleiche TV mit Wandhalterung ist schon ausverkauft und nicht mehr verfügbar: Samsung Crystal UHD 4K TV 75 Zoll



