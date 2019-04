Audible-Hörbuch „Die juten Sitten“ gratis hören im Probemonat

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort steht das von Amazon aufwändig produzierte Audible-Original „Die juten Sitten“ für Neukunden während des Probemonats gratis zum Anhören bereit. Das Hörbuch entführt Sie in das Berlin der Weimarer Republik. Eine Hollywood-Diva, die wegen Mordes im Gefängnis sitzt, erzählt von ihrer Kindheit in einem Berliner Bordell. Das Hörbuch ist ab 18 Jahre freigegeben.

Vergrößern Audible-Hörbuch „Die juten Sitten“: Neukunden können den Titel kostenlos im Audible Probemonat hören.

Audible-Originals sind Hörbücher, die exklusiv für Audible produziert werden.



„Die juten Sitten “ spielt, wie Titel und Untertitel schon andeuten, im Berlin der 1920er Jahre. Also in der Weimarer Republik. Falls Sie nach Babylon Berlin Gefallen an diesem kurzen demokratischen Zwischenspiel zwischen Kaiserreich und Nazi-Zeit gefunden haben, dann sind Sie hier richtig.

Inhaltsangabe laut Audible: „Das neue Audible-Original-Hörspiel entführt in die Halbwelt der 1920er Jahre in Berlin. Die berühmte deutschstämmige Hollywood-Schauspielerin Hedi (Jeanette Hain) sitzt in einem Frauengefängnis in Hollywood. Sie hat einen Mann erschossen. Dem Journalisten der New York Times, der sie dazu befragen will, erzählt sie allerdings nichts von dieser Tat, sondern berichtet in Rückblenden von ihrer ungewöhnlichen Kindheit in einem Berliner Bordell namens "Ritze". Immer an der Grenze zwischen Legalität und Illegalität wächst sie bei ihrer furchtlosen Oma Minna (Ursula Werner) auf, die das Bordell betreibt. Ihr Vater Fritz (Edin Hasanovic) ist ein egozentrischer Gigolo, der von seiner Tochter nichts wissen will. Zur "Ritze" gehören Colette (Saskia Rosendahl), die schönste Hure Berlins, und die strenge Domina Natalia (Natalia Belitski), die Hedis großes Vorbild ist. Diese außergewöhnlichen Frauen sind es, die Hedi geprägt haben und denen sie mit ihrer Geschichte ein Denkmal setzt. Dies tut sie mit viel Humor und einer großen Portion Liebe.

Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und Personen, die Handlung ist jedoch frei erfunden.“

Sie können das Audible-Original „Die juten Sitten“ als Neukunde jetzt hier sofort kostenlos testen. Melden Sie sich einfach mit Ihrem Amazon-Konto hier an. Audible weist darauf hin, dass dieser Titel für Hörer unter 18 Jahren nicht geeignet ist.



Amazons Hörbuch-Abonnement Audible kostet nach Ablauf des kostenlosen Testmonats 9,95 Euro pro Monat. Sie können das Audible-Abonnement jederzeit kündigen – wie das geht, erklären wir hier. Im Abo ist jeden Monat ein kostenloses Hörbuch enthalten, welches Sie aus allen verfügbaren Titeln selbst aussuchen können. Ihr Hörbuch-Guthaben verfällt dabei nicht. Sie können also auch drei Monate warten und dann drei Hörbücher hintereinander auswählen. Die Hörbücher landen in der Audible-Bibliothek und verbleiben auch nach Beendigung des Abos im Besitz des Nutzers. Sie können über die Audible-App heruntergeladen werden. Gefällt Ihnen ein Hörbuch einmal nicht, tauschen Sie es einfach um.

