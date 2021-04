Amazon Assistant: Belohnung für Installation des Browser-Addons

Denise Bergert

Wer das Addon Amazon Assistant bis zum 26. April in seinem Browser installiert, bekommt einen Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euro.

Vergrößern Amazon belohnt Nutzer des Browser-Addons Amazon Assistant. © Amazon

Amazon will die Nutzung seines Browser-Addons Amazon Assistant ankurbeln. Aus diesem Grund veranstaltet der Online-Händler im April eine Werbeaktion . Wer das Amazon-Assistant-Addon bis zum 26. April 2021 in seinem Browser installiert, bekommt einen Amazon-Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euro.

Das Addon ist aktuell für die Browser Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Google Chrome verfügbar. Der Assistant hilft Nutzern im Browser bei Preis- und Produktvergleichen, ermöglicht das Anlegen und die Betreuung von Wunschlisten und informiert täglich über aktuelle Rabatt-Aktionen bei Amazon. Zu den Komfort-Funktionen des Addons gehören außerdem Push-Benachrichtigungen über Produkte in der Wunschliste, die derzeit im Rahmen von Rabatt-Aktionen günstiger angeboten werden.

Amazon knüpft den Erhalt des Einkaufsgutscheins im Wert von 5 Euro jedoch an mehrere Bedingungen. So sind nur Nutzer zur Teilnahme berechtigt, die Amazon Assistant in der Vergangenheit noch nicht genutzt haben. Die Installation des Addons muss zudem im Aktionszeitraum bis 26. April erfolgen. Wer nach der erfolgreichen Installation das Tutorial durchlaufen hat, kann seinen 5-Euro-Gutschein im Anschluss aktivieren. Dieser wird dann automatisch der nächsten Bestellung bei Amazon gutgeschrieben. Doch auch hier gibt es Regeln. So muss die Bestellung einen Mindestwert von 25 Euro haben und bis zum 10. Mai 2021 aufgegeben werden. Ausgeschlossen von der Aktion sind Geschenkgutscheine, Drittanbieter-Waren, Bücher und digitale Produkte.