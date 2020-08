Amazon: Angreifer wollen Zugangsdaten stehlen

Hans-Christian Dirscherl

Derzeit verschicken Betrüger Phishing-Mails, um die Zugangsdaten von Amazonkunden zu stehlen.

Vergrößern So sieht die Betrugsmail aus. © Jonathan Weiss/Shutterstock.com

Aktuell greifen Betrüger wieder Amazonkunden an. Die Cybergangster geben sich als amazon.de aus und schicken Phishing-Mails an potenzielle Amazonnutzer, in denen sie behaupten, dass Fremde auf das Ámazonkonto des Angeschriebenen zugegriffen haben könnten. Deshalb habe man vorsorglich dessen Konto gesperrt. Der angeschriebene Benutzer solle sich nun schnellstmöglich bei seinem Amazonkonto anmelden und es „validieren“. Sollte der Kunde sein Konto nicht binnen 24 Stunden überprüfen, so drohe ihm die Kündigung seines Amazonkontos.

Vergrößern So sieht die Betrugsmail aus.

Direkt unter der Aufforderung steht dann ein Button, den der Kunden anklicken soll, um zu seinem Amazonkonto zu kommen, Diesen Button dürfen Sie nicht anklicken! Der Button führt zu einer gefälschten Seite, auf der Ihre Zugangsdaten abgegriffen werden sollen.



Als Absenderadresse wird zwar amazon.de genannt. Doch wenn Sie den Mauszeiger über den Mailabsender bewegen, sehen Sie den tatsächlichen kryptischen Absender (siehe den folgenden Screenshot):

Vergrößern Ein Mouse-over entlarvt die tatsächliche Absenderadresse.

Die betroffene Webseite scheint bereits gesperrt worden zu sein, aktuell lässt sie sich im Browser nicht mehr aufrufen. Es können aber jederzeit neue derartige Phishingmails in Ihrem Postfach eintreffen, die zu neuen, anderen gefälschten Webseiten führen.



Löschen Sie solche Mails und melden Sie sich keinesfalls auf einer derartigen Seite an. Melden Sie sich grundsätzlich nur über die verifizierte Amazonwebseite www.amazon.de mit dem Schlosssymbol und einem grünen „Verbindung sicher“ an. Geben Sie diese Adresse von Hand in die Adresszeile Ihres Browsers ein und speichern sie diese URL unter den Lesezeichen. Alternativ verwenden Sie die originale Amazon-App.



Ganz wichtig: Nutzen Sie für die Anmeldung bei Amazon immer die Zweifaktor-Authentifizierung!