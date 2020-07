Amazon-Angebot: Sodastream Crystal 2.0 titan für 96,95 Euro

Michael Söldner

Bei Amazon wird der Wassersprudler Sodastream Crystal 2.0 aktuell mit über 62 Euro Rabatt angeboten.

Vergrößern Den Sodastream-Wassersprudler gibt es aktuell deutlich günstiger. © sodastream.de

Wer schon länger darüber nachdenkt, sich einen Sodastream-Wassersprudler anzuschaffen, bekommt bei Amazon aktuell ein sehr gutes Angebot. Dort findet sich der Sodastream Crystal 2.0 mit CO2-Zylinder, zwei Glaskafaffen, zwei Trinkgläsern und sechs Sirusproben in der Farbe Titan mit einem Rabatt von 39 Prozent. Dadurch fällt der Preis für das Set von 159,90 Euro auf 96,95 Euro – eine Ersparnis von 62,95 Euro. Dem Set liegt alles bei, um sofort mit dem Aufsprudeln von Leitungswasser zu beginnen. Nach dem Auspacken muss lediglich der beigelegte CO2-Zylinder eingeschraubt werden. Die mit Leitungswasser gefüllten Glasflaschen können danach mit einem Druck auf den einzigen Knopf am Gerät mit Kohlensäure versetzt werden.

Wer neben dem Aufsprudeln von Leitungswasser auch eigene Limonaden produzieren will, kann mit den sechs beigelegten Sirup-Proben ebenfalls sofort loslegen: Enthalten sind die Geschmäcker Pink-Grapefruit, Kirsche, Energy, Cola, Limette und Orange. Die Proben werden nach dem Aufsprudeln mit dem Wasser gemischt. Ist die CO2-Kartusche einmal leer, so kann diese für einen Preis zwischen 6 und 8 Euro bei Händlern wie Netto, Penny oder Kaufland gegen eine volle Kartusche getauscht werden. Versandkosten fallen beim Angebot von Amazon nicht an. Die Aktion ist allerdings zeitlich limitiert, interessierte Käufer sollten also schnell zuschlagen.

Sodastream Crystal 2.0 Paket tital für 96,95 Euro bei Amazon anschauen