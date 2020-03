Amazon: 4K Fire TV Stick und Echo Show zum Sparpreis

Denise Bergert

Amazon hat die Preise für seine beiden Alexa-Produkte 4K Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung und Echo Show 5 gesenkt.

Vergrößern Der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung ist aktuell für 60 Euro bei Amazon erhältlich. © Amazon

Wer noch nach einem passende Echo-Gerät oder einem Streaming-Stick aus dem Hause Amazon sucht, kann in dieser Woche von Rabatten profitieren. Der Online-Händler Amazon hat die Preise für seinen 4K Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung und für den Echo Show der fünften Generation gesenkt.

Der Echo Show 5 in den Farben Schwarz und Weiß kostet aktuell nur 59,99 Euro anstelle der UVP in Höhe von 89,99 Euro. Das Smart-Display bietet einen Bildschirm im 5,5-Zoll-Format und die digitale Assistentin Alexa. Der Echo Show 5 führt auf Wunsch Videotelefonate aus oder verwaltet per Sprachbefehl Kalender und To-Do-Listen. Die Hardware kann zudem für Rezepte, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie für die Wiedergabe von Musik und Videos genutzt werden.

Der Fire TV Stick mit 4K und Alexa-Sprachfernbedienung kostet im aktuellen Angebot nur 34,99 Euro anstelle der UVP in Höhe von 59,99 Euro. Der Streaming-Media-Stick wurde mit seinen neuen Antennen für das Streaming von 4K-Inhalten optimiert. Die Medienwiedergabe sowie kompatible Geräte können mit der mitgelieferten Alexa-Sprachfernbedienung über die Stimme gesteuert werden.

