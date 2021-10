Amazon: 4-Sterne-Shop in Europa eröffnet

Denise Bergert

In Amazons erstem 4-Sterne-Shop außerhalb der USA gibt es unterschiedliche Artikel, die mindestens eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung erhalten haben.

Vergrößern Amazon weitet seine 4-Sterne-Shops auf Europa aus. © Amazon

Online-Händler Amazon hat in London seinen ersten europäischen 4-Sterne-Shop eröffnet . Das Ladengeschäft im Stadtteil Kent soll mehr als 2.000 Artikel aus den Bereichen Elektronik, Spielzeug, Bücher, Haushaltswaren und Spiele anbieten. Voraussetzung für Artikel, in das Sortiment aufgenommen zu werden, ist mindestens eine Durchschnittsbewertung von 4 aus 5 Sternen bei den Kundenrezensionen auf Amazon. Neben Artikeln, die direkt von Amazon stammen, sollen im Shop auch Waren von Marketplace-Händlern angeboten werden.

Die sogenannten 4-Sterne-Shops gibt es bereits seit einigen Jahren in den USA. 2018 wurde der erste von ihnen in New York eröffnet. Der neue Laden in London ist der erste 4-Sterne-Shop in Europa. Das Sortiment im Geschäft soll regelmäßig wechseln. Die Waren dort sind zudem mit digitalen Preisschildern versehen, die immer den aktuellen Preis aus dem Amazon-Online-Shop anzeigen sollen. Wie viele weitere 4-Sterne-Shops Amazon in Großbritannien plant, ist bislang noch unklar. Nicht bekannt ist außerdem, ob 4-Sterne-Shops in naher Zukunft auch in Deutschland öffnen werden.