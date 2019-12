Alphabet, Apple, Dell, Microsoft, Tesla: Sammelklage wegen Kinderarbeit

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Apple, Alphabet (der Mutterkonzern von Google), Dell, Microsoft und Tesla werden in den USA verklagt. Da die Konzerne wissentlich Kobalt von Lieferanten kaufen würden, das unter schlimmsten Bedingungen von Kindern geschürft wird.

Vergrößern Die BMW Group, BASF SE, Samsung SDI und Samsung Electronics starten „Cobalt for Development“, um verantwortungsvollen Kobaltabbau im Kleinstbergbau in der Demokratischen Republik Kongo zu fördern © BMW

Die Menschenrechtsorganisation International Rights Advocates (IRA) hat im Namen von 14 Personen (Eltern und ihre Kinder) vor dem United States District Court for the District of Columbia eine Sammelklage gegen Apple, Alphabet (der Mutterkonzern von Google), Dell, Microsoft und Tesla eingereicht, wie Spiegel Online berichtet. Der Vorwurf: Die genannten Technik-Konzerne würden Kobalt von Zulieferern beziehen, obwohl sie wissen, dass das Kobalt zu einem großen Teil von Kindern für ein oder zwei Dollar pro Tag unter schlimmsten Bedingungen geschürft würde. Die klagenden Familien fordern Schadenersatz.



Konkret handelt es sich um Kobaltabbau in der Demokratischen Republik Kongo. Dabei käme es zu schweren Unglücken, bei denen Kinder durch Unfälle getötet würden oder lebenslange Behinderungen davontragen würden. Die oben genannten Technikkonzerne würden von der schrecklichen Kinderarbeit wissen und trotzdem das Kobalt von dort beziehen. Die verklagten Konzerne würden den Tod und schwere Verletzungen bei den Kindern durch ihr Wissen unterstützen, wie es The Guardian sinngemäß formuliert. Die Kinder würden nicht nur zu Vollzeitarbeit gezwungen und dabei schweren Gefahren ausgesetzt sein, sondern würden mit der gefährlichen Arbeit auch um ihre Ausbildung und um ihre Zukunft gebracht.

Das in der Sammelklage erwähnte Kobalt stammt aus Minen der britischen Firma Glencore beziehungsweise von der chinesischen Minenfirma Zhejiang Huayou. Bei den Minen handelt es sich zumindest teilweise um Kleinbergbau ("artisanal mining"), wo unter schlimmsten Bedingungen das Kobalt gewonnen werde. Dieses "artisanal mining", bei dem die Menschen unter improvisiertesten Bedingungen das Kobalt gewinnen, wird von Menschenrechtsorganisationen besonders kritisiert, weil dabei im Unterschied zum industriellen Abbau die Sicherheitsstandards deutlich niedriger liegen.



Glencore verkaufe das Kobalt dann an den belgischen Batteriezulieferer Umicore. Umicore wiederum beliefert Apple, Google, Tesla, Microsoft und Dell. Zhejiang Huayou Cobalt wiederum liefert Kobalt an Apple, Dell und Microsoft.

Der Spiegel zitiert Apple in einer Stellungnahme folgendermaßen: Apple habe sich "der verantwortungsbewussten Beschaffung von Materialien verpflichtet, die in unseren Produkten verwendet werden." Und weiter: "Falls eine Raffinerie nicht in der Lage oder nicht bereit ist, unsere Standards zu erfüllen, wird sie aus unserer Lieferkette ausgeschlossen… Wir haben 2019 mit sechs Kobaltraffinerien die Zusammenarbeit beendet."

BMW versucht es anders: Kobalt wird genauso wie Lithium für die Herstellung von Zellen für Lithium-Ionen-Akkus benötigt. Durch den wachsenden Marktanteil von Elektro-Autos gewinnen diese beiden Rohstoffe immer größere Bedeutung. Um zu vermeiden, dass in seine hochpreisigen Elektro-Autos Kobalt oder Lithium von Unternehmen kommt, die ihre Arbeiter schlecht bezahlen, unter gefährlichen Bedingungen schuften lassen oder sogar Kinder zur Arbeit zwingen, kauft beispielsweise BMW ab 2020 sein Kobalt nur noch von Unternehmen aus Australien und Marokko ein. Und verzichtet bewusst auf den Ankauf von Kobalt aus den nur schwer kontrollierbaren Quellen aus dem Kongo. Auch Lithium will BMW künftig selbst in Australien einkaufen. Daneben fördert BMW aber auch ein Pilotprojekt zum verantwortungsvollen Kobaltabbau im Kongo.



Da BMW selber aber keine Batteriezellen herstellt, sondern nur an deren Entwicklung forscht, liefert BMW das selbst eingekaufte Kobalt und Lithium dann an seine Batteriezellenproduzenten CATL und Samsung SDI.