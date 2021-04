Allestörungen: Angeblich kurzzeitige Störung bei Vodafone, Telekom und 1und1

Hans-Christian Dirscherl

Heute berichteten seit 15:30 Uhr viele Internetnutzer über eine Störung ihres Internetzugangs. Sowohl Kunden von Vodafone, 1und1 als auch von der Deutschen Telekom. Mittlerweile gehen die Störungsmeldungen aber wieder zurück. Vodafone dementiert eine bundesweite Störung.

Vergrößern Allestörungen: Angeblich Störung bei Vodafone, Telekom und 1und1 © Sam Wordley/Shutterstock.com

Auf Allestörungen waren heute die Nutzerberichte über eine Störung bei Vodafone massiv in die Höhe geschnellt. Demnach sollen der Festnetz-Internetzugang sowie die Festnetztelefonie seit ungefähr 15.30 Uhr gestört gewesen sein und das vor allem in Ballungszentren wie München, Berlin, Hamburg oder Hannover. Einige Beispiele für Kommentare: „In Kiel/Suchsdorf auch kein Internet ... ich gehe langsam kaputt“ oder „21680 komplett Ausfall“ oder „Kronach/Oberfranken tilt! Keine Telefonsupport bei Vodafone möglich“ oder „Störung in Koblenz“ oder „Stralsund geht nichts mehr. “ oder „In Konradsreuth, Landkreis Hof (Saale), brach Internet & Telefon gegen 16 Uhr für einige Minuten völlig zusammen“.

Vergrößern Die Lage bei Vodafone um 16 Uhr. © https://xn--allestrungen-9ib.de/

Netzwelt.de spekuliert , dass "die Umstellung des Unitymedia-Kundencenters zum Service-Portal MeinVodafone" der Grund für die Probleme bei Vodafone sein könnte.

Vergrößern Die Lage bei der Telekom um 16 Uhr. © https://xn--allestrungen-9ib.de/

Vodafone betont uns gegenüber jedoch, dass dem Unternehmen keine bundesweite Störung bekannt sei. Vodafone schrieb: "Nein… Wir haben aktuell keine nennenswerte, überregionale Störung in unserem Festnetz - weder im DSL-Festnetz noch im Glasfaserkabelnetz."

Fakt ist allerdings, dass Vodafone heute weitere 400.000 Anschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg für Gigabit-Geschwindigkeit freigeschaltet hat. Ob und wie das vielleicht dazu führen konnte, dass bei einigen Nutzern der Internetzugang kurzzeitig gestört war, ist unbekannt. Vodafone betont aber, dass es auch in diesen drei Bundesländern keine Störung gegeben haben soll: „Auch in NRW, Hessen und Baden-Württemberg läuft das Netz ganz normal. Dass es praktisch an jedem Tag und in jeder Stadt individuelle Einschränkungen bei einzelnen Häusern, Siedlungen oder Stadtteilen gibt, ist ja bekannt. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig und liegen oftmals gar nicht direkt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Netzbetreibers.“



Tipp: Sie können hier nachschauen. ob Vodafone eine Störung für Ihren Anschluss meldet.

Auch die Fehlermeldungen für 1und1 sind seit zirka 15.30 gewaltig angestiegen. Allerdings meldeten auch viele Nutzer der Deutschen Telekom seit zirka 15.30 eine Störung ihres Festnetz-Internetzugangs. Vor allem in München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Münster.

Doch seit kurz nach 16 Uhr sind gehen die Hinweise auf eine Störung in den Netzen von Vodafone, 1und1 und Deutscher Telekom deutlich zurück.