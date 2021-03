Hans-Christian Dirscherl

Auf MagentaTV werden alle Spiele von EM 2020, WM 2022 und EM 2024 live zu sehen sein. Einige Spiele laufen sogar exklusiv nur auf Magenta TV. Die Details.

Vergrößern Alle Spiele von EM 2020, WM 2022 und EM 2024 live nur bei MagentaTV © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat sich die Übertragungsrecht für alle Spiele der UEFA Europameisterschaft 2020 und der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gesichert. Für die EM 2024 hatte die Telekom bereits 2019 die Übertragungsrechte an Land geholt. Damit werden alle Spiele der drei nächsten internationalen Fußball-Turniere live nur bei Magenta TV zu sehen sein. Alle Partien werden zudem auch in Ultra-HD übertragen.

EM 2020 (2021): Hier werden zehn Gruppenspiele nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen empfangbar sein, sondern exklusiv nur auf Magenta TV. Bei diesen zehn Spielen soll es sich aber nur um Spiele ohne deutsche Beteiligung handeln.

WM 2022: 16 Spiele werden nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen empfangbar sein, sondern exklusiv nur auf Magenta TV. Alle Spiele mit deutscher Beteligung werden aber auf ARD und ZDF laufen.

EM 2024 in Deutschland: ARD, ZDF und RTL als Free-TV-Partner

Im Rahmen einer Vereinbarung mit ARD und ZDF wurde jetzt gewährleistet, dass auch ARD und ZDF einen Teil der Spiele der EM 2024 zeigen dürfen. Konkret dürfen ARD und ZDF 34 von 51 Spielen der EM 2024 live übertragen. 17 weitere Spiele hat sich RTL gesichert.

Für die auf dieses Jahr verschobene "EURO 2020" wird die Telekom auf Magenta TV vier Kanäle anbieten: zwei in Full-HD und zwei in UHD. Hier werden alle Spiele live und auf Abruf zu sehen sein. Damit wird MagentaTV die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden. Die Spieleübertragung wird eingebettet in bis zu 10 Stunden Live-Programm pro Tag mit umfangreicher Berichterstattung.

Sie können Magenta TV auch ohne einen Internetzugang der Telekom abonnieren:

