Alle Spiele der Xbox Game Studios auch für den PC

Michael Söldner

Microsoft stellt PC-Spielern Umsetzungen aller Spiele in Aussicht, die von den Xbox Game Studios entwickelt werden.

Vergrößern Die neuen Xbox-Spiele von Microsoft sollen auch für den PC erscheinen. © xbox.com

Noch vor wenigen Jahren entwickelte Microsoft viele Exklusivtitel für die Xbox, PC-Spieler schauten in die Röhre oder mussten oft Monate bis Jahre auf eine meist mittelmäßige Umsetzung warten. Dies soll sich künftig ändern: Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview bestätigt, dass alle First-Party-Titel von Microsoft auch für den PC erscheinen sollen. Alle Spiele, die von den Xbox Game Studios für die Xbox Series X/S erstellt werden, sollen auch für Windows-Rechner angeboten werden. Der Verkauf der PC-Spiele werden über Steam oder über den Microsoft Store erfolgen. Auch der Game Pass für den PC werde mit den Neuerscheinungen versorgt.

Gleichzeitig werden die Spiele aber wohl nicht immer zeitgleich für Xbox und PC in den Handel kommen. Es könne passieren, dass die Xbox-Version eines Spiels vor der PC-Umsetzung veröffentlicht wird. Spencer räumt außerdem ein, dass man die PC-Spieler in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe. Das verstärkte Engagement von Microsoft habe sich aber bereits ausgewirkt. Den Kauf einer Xbox werde man auch weiterhin nicht erforderlich machen. Wer sich für bestimmte Exklusivtitel interessiert, könne diese auch auf dem PC oder per Streaming sogar auf seinem Android-Mobilgerät nutzen. Inwieweit die Ankündigung auch die Spiele des kürzlich zugekauften Publishers ZeniMax (Bethesda) umfasst, bleibt offen.

