Alle Half-Life-Spiele gratis auf Steam spielbar

Panagiotis Kolokythas

Alle bisherigen Half-Life-Spiele sind auf Steam derzeit gratis spielbar. Das steckt hinter der Aktion.

Vergrößern Szene aus Half-Life 2: Episode 1 © Valve

Im März 2020 hat die lange Wartezeit für Fans der Half-Life-Serie endlich ein Ende: Nach über zehn Jahren erscheint mit Half-Life: Alyx endlich wieder ein Half-Life-Spiel. Die Wartezeit bis dahin versüßt Valve nun mit einer Aktion: Alle Steam-Nutzer dürfen alle bisher erschienen Half-Life-Spiele bis März gratis auf Windows-, macOS- und Linux-Rechnern spielen.

Konkret sind gratis bis März 2020 die folgenden Spiele über Steam spielbar:

* Half-Life für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 1998

* Half-Life: Opposing Force für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 1999

* Half-Life: Blue Shift für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 2001



* Half-Life 2 für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 2004

* Half-Life: Source für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 2004

* Half-Life 2: Episode 1 für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 2006

* Half-Life 2: Episode 2 für Windows, macOS und Linux aus dem Jahre 2007

Valve will laut eigenen Angaben mit der Aktion den Spielern die Gelegenheit geben, vor der Veröffentlichung von Half-Life: Alyx, sich noch einmal mit der gesamten Story der Half-Life-Spiele vertraut zu machen. Dadurch sollen sie dann das neue Alyx-Spiel im März besser verstehen und genießen können.

Half-Life: Alyx erscheint im März 2020 ausschließlich als VR-Spiel und Besitzer eines Index-VR-Headsets erhalten das Spiel gratis. Ansonsten kostet es 44,99 Euro für Vorbesteller beziehungsweise 49,99 Euro. Valve hat noch keinen konkreten Erscheinungstermin für das Spiel verraten. Im Mittelpunkt des neuen Half-Life-Spiels steht die Figur Alyx Vance und es werden die Ereignisse zwischen den Spielen Half-Life und Half-Life 2 behandelt.

Half-Life-historisch wird damit eine durchaus spannende Zeitspanne behandelt, denn Half-Life 2 begann damit, wie Gordon Freeman aus der Stasis erwachte und die Combine bereits die Erde erobert hatten. In Half-Life: Alyx dürfen die Spieler nun also erfahren, was in dem vorausgegangenen sogenannten Sieben-Stunden-Krieg genau passierte. Selbstverständlich gibt es da auch ein Wiedersehen mit dem geheimnisvollen G-Man. Mehr zu Half-Life: Alyx erfahren Sie in unserer Preview: beitrag_id link 2476435 Half-Life: Alyx - der neue Maßstab für VR-Gaming.

