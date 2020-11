Alexa spricht jetzt Deutsch und Englisch

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort kann Alexa auf Deutsch, auf Englisch oder in beiden Sprachen gleichzeitig kommunizieren.

Vergrößern Alexa spricht nun auf Wunsch auch Deutsch und Englisch © Amazon

Amazon macht seine Sprachassistentin mehrsprachig: Ab sofort kann Alexa wahlweise auf Deutsch, auf Englisch oder in beiden Sprachen gleichzeitig kommunizieren. Wenn jemand beispielsweise auf Englisch nach dem Wetter fragt, antwortet Alexa auf Englisch. Wenn eine andere Person im Haushalt auf Deutsch fragt, versteht Alexa das und wird ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand auf Deutsch antworten. Mit der "dynamischen Sprachauswahl", wie Amazon die neue Funktion nennt, können Benutzer also mit Alexa auf Deutsch und Englisch zu kommunizieren, ohne jedes Mal die Spracheinstellung auf ihren Geräten ändern zu müssen.

Benutzer mit unterstützten Echo-Modellen oder Alexa-fähigen Geräten können ihre gewählte Sprache in den Geräteeinstellungen in der neuesten Version der Alexa-App auf Deutsch/Englisch wechseln. Bei Echo-Geräten mit Bildschirm (Echo Show) haben Kunden auch die Möglichkeit, vom oberen Bildschirmrand nach unten zu streichen, um auf den Bereich „Einstellungen“ zuzugreifen und dort die Sprache zu wechseln. Voraussetzung dafür ist aber das Update auf die neueste Echo-Firmware.

Zusätzlich können Nutzer auch sagen: „Alexa, sprich Englisch“, um die "dynamische Sprachauswahl" auf dem Gerät zu aktivieren. Alexa fragt in diesem Fall noch einmal nach, ob sie in Zukunft sowohl Deutsch als auch Englisch verstehen soll.



Sollten Kunden die Sprachoptionen Englisch/Deutsch oder Deutsch/Englisch nicht in ihren Geräteeinstellungen sehen, sollten sie sicherstellen, dass die Software auf dem aktuellsten Stand ist. Dafür reicht die Anweisung „Alexa, suche nach Software-Aktualisierungen“.



