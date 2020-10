Alexa für Windows 10: Jetzt mit Anruf-Funktion

Denise Bergert

Mit dem aktuellen Update für die Alexa-App für Windows 10 bekommen PC-Besitzer einige neue Funktionen.

Vergrößern Neue Features für die Alexa-App für Windows 10. © Amazon

Amazon liefert in dieser Woche eine neue Version seiner Alexa-App für Windows 10 aus. Mit dem Update bekommen PC-Besitzer einige neue Funktionen und die Nutzung der Sprachassistentin wird fast so komfortabel wie auf Android- oder iOS-Geräten.

Amazon hat in der neuen App-Version unter anderem die Menüführung überarbeitet. In der linken Seitenleiste finden sich nun eigene Punkte für Musik, Smart Home und Kommunikation. Unter dem Menüpunkt "Kommunikation" bietet die Alexa-App unterschiedliche Möglichkeiten. Nutzer können etwa andere Geräte sowie ihre Kontakte per Sprachbefehl oder per Klick anrufen. Die App unterstützt dabei nicht nur Videotelefonate, sondern auch sogenannte Drop-In-Anrufe - die mit einem anderen Alexa-Gerät getätigt werden können - sofern diese Funktion auf der Hardware aktiviert ist.

Mit der neuen Alexa-App für Windows 10 funktioniert auch die Musiksteuerung per Sprachbefehl. Amazon digitale Assistentin spielt auf Wunsch Songs von Deezer, Amazon Music und Spotify. Apple Music wird aktuell leider nicht unterstützt. Auch das Einrichten neuer Alexa-Geräte über die Alexa-App für Windows 10 funktioniert nach dem Update leider noch nicht. Möglicherweise reicht Amazon dieses Feature in den nächsten Monaten nach.