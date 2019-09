Aldi verkauft Wisch-Roboter für 199 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab dem 10. Oktober 2019 den Wischroboter MD 18999 von Medion für 199 Euro. Mit getrennten Tanks für Frischwasser und Abwasser.

Vergrößern Medion Wischroboter MD 18999 © Medion

Der Medion Wischroboter MD 18999 kann maximal bis zu 80 Minuten lang die Wohnung wischen (die Ladezeit beträgt laut Hersteller zirka fünf Stunden). Zwei separate Wassertanks sollen dafür sorgen, dass der Wischroboter eine dauerhaft konstante Reinigungsleistung beibehält, indem Frischwasser (0,85 Liter großer Tank) und Abwasser (0,9 Liter großer Tank) in unterschiedlichen Behältern aufbewahrt werden.



Der ca. 28,5 x 11,8 cm große und ca. 3,6 kg schwere MD 18999 soll systematisch den ganzen Raum abfahren und somit die komplette Fläche reinigen. Staub, Schmutz und Haare werden im herausnehmbaren Abwasserbehälter aufgefangen. Der Reinigungsstart erfolgt auf Knopfdruck am Wischroboter oder alternativ auf der mitgelieferten Fernbedienung.



Kunden können nach Bedarf zwischen drei unterschiedlichen Reinigungsmodi wählen: "Punktreinigung" für hartnäckige Flecken, "Flächenmodus" für das Reinigen einer 5x5-Meter-Fläche und "Automatikreinigung" für größere Flächen. Hindernisse und Treppen erkennt der Roboter dank der marktüblichen Sensoren. Die gut sichtbare Anzeige informiert in drei Stufen über den Ladezustand des eingebauten Akkus.



Preis und Verfügbarkeit: Der Medion Wischroboter MD 18999 ist ab dem 10. Oktober für 199 Euro in allen Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich. Im Lieferumfang sind enthalten: Ladeplattform, 2 Reinigungsrollen, Ladeadapter, Fernbedienung (inkl. 2 x AAA Batterien). Wie gehabt bekommen Kunden drei Jahre Garantie.

Einschätzung: 199 Euro sind für dieses Modell ein guter Preis. Exakt das Modell MD 18999 verkauft Medion zwar nicht in seinem Online-Shop. Dort finden Sie aber den vergleichbaren Wischroboter MD 18379 für knapp 250 Euro. Auch in unserem Preisvergleich kosten vergleichbare Wischroboter meist mehr als 199 Euro.