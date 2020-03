Aldi verkauft PS4 zum Tiefstpreis: So günstig ist die PlayStation

Panagiotis Kolokythas

Discounter Aldi bietet in seinen Nord- und Süd-Filialen demnächst die Playstation 4 wieder zum attraktiven Preis an.

Vergrößern Playstation 4 im Angebot bei Aldi © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Sony / Aldi Süd, Aldo Nord / PC-WELT

Bei Aldi Süd und Aldi Nord wird ab dem 26. März erneut die Playstation 4 Slim zu einem äußerst attraktiven Preis erhältlich sein. Wie uns Aldi bestätigt hat, wird die Playstation 4 in Schwarz und mit zwei Dualshock 4 Wireless-Controllern für nur 199 Euro angeboten werden. Das gleiche Angebot gab es bei Aldi bereits im November 2019.

Aldi preist in dem der PC-WELT bereits vorliegenden Prospekt die Playstation 4 als die "meistverkaufte Konsole der Welt" an. Laut Angaben von Sony hat sich die Playstation 4 bisher über 106 Millionen Mal weltweit verkauft. Ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, dass 199 Euro für die Playstation 4 Slim inklusive einem zweiten Dualshock-4-Controller ein hervorragender Preis ist. Andere Händler verlangen schon für die Playstation 4 Slim 500 GB und einem Controller mindestens 40 Euro mehr. Ein Dualshock 4 Controller kostet im Einzelkauf um die 47 Euro.

Einziger kleiner Kritikpunkt: Für Vielspieler ist die Playstation 4 mit 500-GB-Festplatte nicht unbedingt geeignet. Die Spiele sind immer umfangreicher geworden und Titel wie Red Dead Redemption 2 oder Call of Duty: Modern Warfare belegen locker über 100 GB auf der Festplatte. Da wird der Platz schnell eng. Hier lohnt es sich also, die in der Playstation 4 eingebaute 500-GB-Festplatte durch eine größere 2,5-Zoll-Festplatte zu ersetzen.

Noch einfacher: Sie schließen einfach eine größere, externe USB-3.0-Festplatte an die Playstation 4 an und vergrößern so den zur Verfügung stehenden Speicherplatz für Spiele um viele Terabyte. Im PC-WELT Preisvergleich finden sie hier ein paar geeignete externe Festplatten für die Playstation 4.