Aldi verkauft Galaxy Note 10+ - aber lohnt es sich?

Panagiotis Kolokythas

Beim Discounter Aldi wird ab dem 20. Februar das Samsung Galaxy Note 10+ erhältlich sein. Wir verraten, ob sich das Angebot lohnt.

Vergrößern Bei Aldi ab dem 20.2.2020 im Angebot. Das Samsung Galaxy Note 10+ in der Farbvariante Aura Glow © Samsung

Beim Discounter Aldi wird ab dem 20. Februar 2020 mal wieder ein Samsung-Smartphone erhältlich sein. Wie url link https://prospekt.aldi-sued.de/kw08_op/page/32-33 hier dem Prospekt von Aldi-Süd _blank und url link https://www.aldi-nord.de/content/dam/aldi/germany/elkat/ALDI-magazin-2020-KW08/html5.html#18 hier dem Prospekt von Aldi-Nord _blank zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um das Samsung Galaxy Note 10+ mit 256 Gigabyte internem Speicher und in der Farbvariante Aura Glow.

Interessenten könnten bei Aldi das Galaxy Note 10+ entweder einmalig zum Preis von 899 Euro kaufen. Alternativ ist auch ein Ratenkauf möglich, dann zahlt der Käufer 24 Monate lang jeweils 41,50 Euro pro Monat, wodurch der Gesamtpreis bei knapp 1.000 Euro liegt. Jeweils im Preis enthalten ist das Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben. Bei url link https://www.alditalk.de/samsung-galaxy-note-10-plus-256gb-dual-aura-glow/p/30028841 Alditalk.de ist das Angebot bereits hier verfügbar. _blank

Galaxy Note 10+ bei Aldi - kein wirklich gutes Angebot

Aber ist ein Preis von 899 Euro für das Samsung Galaxy Note 10+ 256 GB Aura Glow ein guter Preis? Nicht wirklich, wie ein Blick in url link https://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=+Samsung+Galaxy+Note10%2B+256GB+Aura+Glow den PC-WELT-Preisvergleich _blank beweist. Andere Händler bieten das Gerät bereits ohnehin zu einem Preis von unter 900 Euro an. Und das nicht nur in der Farbvariante Aura Glow sondern auch Aura Black. Außerdem ist das Angebot ist nicht wirklich neu, denn Aldi verkauft das Gerät bereits seit einiger Zeit zu diesen Konditionen bei Alditalk.de.

Hinzu kommt: Die Preise für das Galaxy Note 10+ werden ohnehin weiter sinken! Mit dem Galaxy S20, Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra hat Samsung am 11. Februar 2020 bereits seine neuen Smartphone-Flaggschiffe vorgestellt, deren Ausstattung auch teils deutlich besser als beim Galaxy Note 10+ ist.