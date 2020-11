Aldi: UHD-TV für 299 Euro mit WLAN & Triple Tuner

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft einen Ultra-HD-Smart-TV für sehr günstige 299 Euro. Mit Dolby Vision und HD Triple Tuner.

Vergrößern Medion Life X15575 © Aldi

Aldi Süd verkauft ab dem 26. November 2020 einen Ultra-HD-Smart-TV mit HDR (High Dynamic Range) und Dolby Vision für sehr günstige 299 Euro. Der Medion Life X15575 mit LED-Backlight-Technologie hat eine 55 Zoll große Bildschirmdiagonale (138,8 cm) und löst mit 3840 x 2160 Pixeln im 16:9-Format auf. Medion bewirbt bei diesem Fernseher zudem die Micro-Dimming-Technologie, die für besonders detailreiche Bilder sorgen soll. HDR und Dolby Vision wiederum sollen durch den erweiterten Kontrastumfang eine natürliche und originalgetreue Bildwiedergabe realisieren und MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) zudem für eine flüssigere Bildwiedergabe durch Bewegungskompensation sorgen.

Über den HD Triple Tuner empfängt der Medion X15575 digitales HD-Fernsehen via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD. Mit einem entsprechenden CI+-Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Vier HDMI-2.0-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Entschlüsselung und zwei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss externer Geräte wie Spielkonsole, USB-Festplatte oder TV-Sticks für diverse Streaming-Dienste. Der Internetanschluss wird via WLAN hergestellt.

Der Medion X15575 lässt sich mithilfe der kostenlosen Medion-Life-Remote-App für iOS und Android per Smartphone oder Tablet steuern.

Die Apps für Netflix und Amazon Prime Video sind vorinstalliert. Sie benötigen aber noch die entsprechenden kostenpflichtigen Abonnements, um die entsprechenden Filme und Serien auf dem Smart-TV empfangen zu können.

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Verkaufsstart ist der 26. November 2020. Der Medion Life X15575 ist ab dem 26. November bei Aldi Süd für 299 Euro erhältlich. Kunden bekommen eine dreijährigenGarantie.

Laut unserem Preisvergleich sind 299 Euro für einen 55-Zoll-Smart-TV mit UHD-Auflösung ein unschlagbarer Preis.

138,8 cm (55 Zoll) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung und LED-Backlight-Technologie

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming, MEMC

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 10 W RMS)

DTS-HD-Unterstützung

Integrierter Internetbrowser

WLAN

PVR ready

CI+-Schnittstelle

HbbTV

Wireless Display

Integrierter Mediaplayer

AVS (Audio Video Sharing)

EPG (Elektronischer Programmführer)

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 400 x 200 mm)



Statischer Kontrast von 1.300:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 28.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch).



Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:



ca. 124,5 x 73 x 8,2 cm / ca. 12,8 kg (ohne Füße)

ca. 124,5 x 78 x 25 cm / 13,1 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 94 cm

Kaufratgeber: So finden Sie das perfekte TV-Gerät