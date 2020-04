Aldi: Trekking-E-Bike für 949 Euro im Check

Peter Müller

Nur 949 Euro verlangt Aldi für das Prophete Trekking-E-Bike. Wir verraten, ob und für wen sich das Angebot auch lohnt.

Vom 7. bis 30. Mai bietet Aldi das Prophete Trekking-E-Bike in zwei Versionen für Damen und Herren zum Preis von 949 Euro an - danach kostet es den UVP von 1399,95 Euro. Aldi Süd liefert bis vor die Haustür, respektive an die Bordsteinkante. Die Räder sind vormontiert, man muss nur die Pedale anschrauben und den Lenker ausrichten, dann kann es losgehen.

Für das Damenrad mit tieferem Einstieg gibt Aldi eine Rahmenhöhe von 50 Zentimetern an, das Herrenrad mit dem höheren Querrohr misst 52 Zentimeter. Die Räder sind in beiden Fällen 28-Zöller. Der Hinterradmotor leistet 250 Watt und unterstützt die Tretbewegung bis 25 km/h.

Die Kettenschaltung ist eine Shimano Acera mit acht Gängen, hydraulische Scheibenbremsen des gleichen Herstellers sind verbaut. Der abnehmbare Akku soll eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern garantieren, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sehr man die Unterstützung des Motors in Anspruch nimmt.

Wie bei Aldi üblich, kauft man die Katze im Sack, kann das Fahrrad also nicht vorher probe fahren. Es gibt aber ein Rückgaberecht für 60 Tage. Den Karton, in dem das Radl angeliefert wird, sollte man also tunlichst aufheben.

Weder ist ein Gewicht des Fahrrads alleine noch das zulässige Gesamtgewicht angegeben, bei Fahrrädern dieser Preisklasse sollte man aber nicht zu viel auf die Waage bringen. Aldi gibt zwar zehn Jahre Garantie auf den Rahmen, auf recht viel mehr als 120 Kilo dürfte er aber nicht ausgelegt sein. Wer über 1,85 m groß ist oder unter 1,50 m wird mit den beiden Einheitsgrößen auch nicht viel Freude haben. Noch ist bei Aldi das Radl nicht bestellbar, lediglich der Prospekt ist bereits online einsehbar .



Für den Einstieg in die E-Mobilität sind daher andere Fahrräder unter Umständen besser geeignet, im Mai sollte man auch wieder den Händler seines Vertrauens überall im Bundesgebiet mit der gegebenen Vorsicht aufsuchen können.

