Aldi: TomTom-Navi, Klapp- & Tasten-Handy - letzteres für rund 10 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft ab dem 12.12. ein TomTom-Navigationsgerät, ein Tastenhandy und ein Klapphandy. Das Tastenhandy kostet abzüglich des Aldi-Talk-Startguthabens nur knapp 10 Euro.

Vergrößern Navigationsgerät, Klapphandy und Tastenhandy bei Aldi © Aldi Süd

Aldi Süd verkauft ab dem kommenden Donnerstag, 12.12., nicht nur einen sehr gut ausgestatteten Gaming-Rechner und ein günstiges Android-Smartphone von Samsung, sondern auch ein TomTom-Navigationsgerät, ein Tasten-Handy und ein Klapp-Handy.

Bei dem Navigationsgerät handelt es sich um ein Navigationsgerät TomTom Go Essential 5 EU für 149 Euro, das Sie ausschließlich online bestellen können. Wichtig: Sie empfangen damit zwar auch Echtzeitverkehrslageinformationen, doch diese kommen nur über das gekoppelte Smartphone auf das TomTom. Die Verkehrslagedaten gehen also zu Lasten des monatlichen Datenvolumens Ihres Mobilfunkvertrags. Karten-Updates wiederum spielen Sie wie gehabt via WLAN-Update auf. Die Radarkamera-Warnungen sind nur für sechs Monate kostenlos.

In das TomTom-Navi ist eine Freisprechfunktion für das gekoppelte Smartphone integriert. Zudem können Sie das Navi bis zu einem gewissen Grad mit Sprachbefehlen steuern.

Einschätzung: Der Preis ist laut unserem Preisvergleich konkurrenzlos günstig. Allerdings können Sie alternativ auch direkt Ihr iPhone oder Android-Smartphone mit dem kostenlosen Google Maps zur Navigation verwendet, da die gesamte Daten ohnehin über Ihr Smartphone fließen.

Bei dem Tasten-Handy (Neudeutsch: Feature Phone) handelt es sich um ein Nokia 105 Dual-Sim 2019 für 19,99 Euro, das übrigens auch Aldi Nord ab dem 12.12. verkauft. Sie können darin also zwei SIM-Karten unterbringen. Der Bildschirm ist 4,5 cm (1,77 Zoll) groß, eine Kamera fehlt. Das Handy ist ohne SIM-Lock. Zehn Euro Aldi-Talk-Startguthaben gehören dazu, so dass das Handy selbst nur 9,99 Euro kostet. Als preiswertes Zweit- und Notfall-Handy könnte das ein durchaus brauchbares Angebot sein.



Falls Sie dagegen ein Klapp-Handy bevorzugen, hält Aldi Süd ebenfalls ein Angebot für Sie bereit. Für 49,99 Euro gibt es ab 12.12. das Bea-Fon SL640PLUS mit zwei Bildschirmen. Auch dieses Gerät ist ohne SIM-Lock. Eine SOS-Notruffunktion ist frei programmierbar. Die Kamera macht Aufnahmen mit 3 MP, was für ein Tasten-Handy gar nicht mal schlecht ist. Auch hier ist ein Aldi-Talk-Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben inklusive. Zieht man diese zehn Euro vom Kaufpreis ab, so bleiben noch knapp 40 Euro für das Handy übrig. Das ist laut unserem Preisvergleich ein fairer Preis, aber kein besonders günstiger Preis.



