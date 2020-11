Aldi Talk: Drei neue Jahrestarife verfügbar

Denise Bergert

Ab heute sind in den Filialen des Discounters Aldi drei neue Aldi-Talk-Jahrestarife ab 58,19 Euro erhältlich.

Vergrößern Aldi Talk bietet drei neue Jahrestarife an. © Aldi

Aldi bietet ab sofort wieder drei neue Jahrestarife für Aldi Talk an. Die drei Jahrespakete sind ab heute bis zum 31. Dezember 2020 ausschließlich in den Aldi-Filialen erhältlich. Ab Aktivierung des jeweiligen Jahrespakets ist der Tarif 365 Tage lang gültig. In allen drei Tarifen sind EU-Roaming und eine All-Net-Flat mit unbegrenzten Minuten und SMS inklusive. Das "Jahrespaket XS" kostet einmalig 58,19 Euro und bietet 12 Gigabyte Datenvolumen mit LTE-Nutzung. Zum Preis von 96,99 Euro bekommen Käufer im "Jahrespaket S" 40 Gigabyte Datenvolumen und im "Jahrespaket L" 100 Gigabyte zum einmaligen Preis von 144 Euro.

Den Tarif "Jahrespaket XS" bietet Aldi Talk außerdem im sogenannten "Mega-Bundle", zusammen mit dem Samsung Galaxy A20s, für 179 Euro an. Das Smartphone verfügt über ein 6,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.560 × 720 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Snapdragon 450, drei Gigabyte RAM und 32 Gigabyte interner Speicher. An der Rückseite findet sich eine Dreifach-Kamera mit 13,8 und 5 Megapixeln Auflösung. Die Front-Kamera bietet 8 Megapixel. Ebenfalls an Bord sind ein an der Rückseite verbauter Fingerabdruck-Sensor und ein Akku mit 4.000 mAh. Beim Kauf im Bundle zusammen mit dem Galaxy A20s und dem "Jahrespaket XS" sparen Aldi-Kunden rund 23 Euro.