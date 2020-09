Aldi Süd/Nord: Xbox One S + Fifa 21 günstig - lohnt es sich?

Panagiotis Kolokythas

Aldi wird die Xbox One S plus neuem Fifa 21 zu einem günstigen Preis anbieten. Dennoch lohnt sich das Angebot nicht wirklich...

Vergrößern Ab dem 8.10. bei Aldi: Die Xbox One S plus Fifa 21 zum günstigen Preis

Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd wird ab dem 8. Oktober 2020 die Xbox One S 1 TB mit Fifa 21 von Electronic Arts zum günstigen Preis von 290,03 Euro (mit Mehrwertsteuersenkung) ausschließlich online erhältlich sein.

Eigentlich ein durchaus günstiger Preis, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt, denn dort kostet allein die Xbox One S mit 1-Terabyte-Festplatte bereits 269 Euro beim günstigsten Händler und für das neue Fifa 21, welches ab dem 6. Oktober erhältlich ist, fallen dann noch mal mindestens 60 Euro an, wodurch sich der Gesamtpreis auf etwa 340 Euro erhöht.

Aber: Wer sich etwas geduldet, erhält ab dem 9. November 2020 die neue Xbox Series S für 299 Euro, die im Gegensatz zur ausverkauften Xbox Series X für 499 Euro in ausreichenden Mengen noch bei diversen Händlern erhältlich ist, wie aktuell etwa hier bei Amazon: Xbox Series S für 299 Euro bei Amazon.de.

Die Xbox Series S ist zwar etwas schwächer als die Xbox Series X, aber dafür deutlich leistungsstärker als die Xbox One S. Die Xbox Series S erlaubt natives 1440p-Gaming mit bis zu 120 fps. Die Xbox-One-Version von Fifa 21 ist auch direkt ohne Aufpreis auf der Xbox Series S/X lauffähig. Mehr Details zur Xbox Series S finden Sie in diesem Beitrag.

Wer also mit dem Kauf einer neuen Xbox liebäugelt und die Xbox Series X zu teuer findet, der sollte lieber noch etwas warten und dann lieber gleich zur Xbox Series S greifen, statt jetzt noch die Xbox One S zu kaufen.