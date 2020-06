Aldi: Smart-TVs mit UHD ab 299 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft ab dem 25.6. einen 65-Zoll-UHD-Smart-TV für 549 Euro. Bereits für 299 Euro gibt es außerdem einen 55-Zoll-UHD-Smart-TV bei Aldi Nord und Aldi Süd.

Vergrößern Den Medion X16500 gibt es nur bei Aldi Süd. © Medion

Ab dem 25. Juni 2020 verkauft Aldi Süd zwei Smart-TVs von Medion. Der größere der beiden Smart-TVs ist der Medion X16500 für 549 Euro. Seine wesentlichen technischen Merkmale sind 163,8 cm/65 Zoll Bildschirmdiagonale, Dolby Vision, DTS-Sound, integrierte Stereo-Lautsprecher, HDR (High Dynamic Range) und HD-Triple-Tuner für den Empfang von digitalem Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2-HD.



Der UHD-TV mit LED-Backlight-Technologie bietet eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln im 16:9-Format und einen MPI (Motion Picture Index) von 1600. Die Micro-Dimming- und MEMC-Technologien sollen detailreichere Bilder gewährleisten. Apps wie Netflix und Amazon Prime Video sind vorinstalliert, Sie müssen aber noch die dafür erforderlichen kostenpflichtigen Abonnements abschließen, wenn Sie diese Streamingangebote nutzen wollen. Mit einem entsprechenden CI+-Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle außerdem Zugang zu verschlüsselten Programmen.

Vergrößern Medion X15515 © Medion

Falls Sie einen kleineren Smart-TV suchen oder einfach nur weniger Geld ausgeben wollen, dann ist vielleicht der ebenfalls bei Aldi ab dem 25.6. erhältliche Medion X15515 für 299 Euro interessant. Diesen Fernseher gibt es anders als den Medion X16500 sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd. Auch bei dem Medion X15515 handelt es sich um einen Ultra-HD-Smart-TV mit Micro Dimming und Dolby Vision, mit LED-Backlight-Technologie, aber eben nur mit einer Bildschirmdiagonale von 138,8 cm/55 Zoll. Ebenfalls mit vorinstallierten Apps wie Netflix und Amazon Prime Video.

Preis und Verfügbarkeit, Einschätzung

Der Medion X15515 ist für 299 Euro ab dem 25. Juni in allen Aldi-Nord- und Aldi-Süd-Filialen erhältlich. Der Medion X16500 für 549 Euro kann dagegen nur bei Aldi Süd online bestellt werden und wird dann kostenlos nach Hause geliefert.



Beide Preise sind sehr attraktiv, wie ein Blick in unseren Preisvergleich für 65-Zoll-TVs und für 55-Zoll-TVs beweist. In der Regel müssen Sie für ähnlich ausgestattete TVs deutlich mehr bezahlen.



Technische Ausstattung und Daten des Medion X16500:

- 163,8 cm (65 Zoll) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung und LED-Backlight-Technologie

- HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

- Dolby Vision

- HDR (High Dynamic Range)

- Micro Dimming für einen besseren Kontrast

- MEMC: Motion Estimation and Motion Compensation für eine schärfere, geschmeidigere Darstellung schneller Sequenzen

- 1600 MPI (Motion Picture Index)

- Internetbrowser

- Integriertes WLAN

- CI+-Schnittstelle

- PVR-ready

- Medion-Life-Remote-App-kompatibel, Netflix und Amazon Prime Video App

- HbbTV

- Wireless Display

- Integrierter Mediaplayer

- AVS (Audio Video Sharing)

- EPG (Elektronischer Programmführer)

- Automatische Senderprogrammierung (APS)

- Kindersicherung

- Sleeptimer

- Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 400 x 200 mm)



Paneldaten :

- Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

- Dynamischer Kontrast von 27.000:1

- Physikalische Auflösung von 3840 x 2160 Pixel

- Seitenverhältnis 16:9

- Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Audio:

- Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

- DTS-HD-Unterstützung



DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C:

- Kompatibel mit MPEG 2 und MPEG 4 (H.264)

- DVB-S2/DVB-T2-HD mit HEVC (H.265)-Unterstützung

- 10.000 Programmspeicherplätze



Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP-2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 146 x 90,5 x 25 cm / ca. 19,7 kg (mit Füßen)

ca. 146 x 84,5 x 7,5 cm / 19,4 kg (ohne Füße)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 123,5 cm

Lieferumfang:

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Technische Ausstattung und Daten des Medion X15515:

- 138,8 cm (55 Zoll) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung und LED-Backlight-Technologie

- HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

- Dolby Vision

- HDR (High Dynamic Range)

- Micro Dimming

- 1.200 MPI (Motion Picture Index)

- Integrierter Internetbrowser

- Integriertes WLAN

- CI+-Schnittstelle

- PVR-ready

- Medion-Life-Remote-App-kompatibel

- Netflix und Amazon-Prime-Video-App

- HbbTV

- Wireless Display

- Integrierter Mediaplayer

- AVS (Audio Video Sharing)

- EPG (Elektronischer Programmführer)

- Edles Design mit schlankem Rahmen

- Automatische Senderprogrammierung (APS)

- Kindersicherung

- Sleeptimer

- Einfache Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 200 x 200 mm)



Paneldaten:

- Statischer Kontrast von 6.000:1 (typ.)

- Dynamischer Kontrast von 28.000:1

- Physikalische Auflösung von 3840 x 2160 Pixel

- Seitenverhältnis 16:9

- Helligkeit 350 cd/m² (typ.)



Audio:

- Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 10 W RMS)

- DTS-HD-Unterstützung



DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C:

- Kompatibel mit MPEG 2 und MPEG 4 (H.264)

- DVB-S2/DVB-T2-HD mit HEVC (H.265)-Unterstützung

- 10.000 Programmspeicherplätze



Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI 2.0 mit HDCP-2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 124,5 x 78 x 27,5 cm / 13 kg (mit Füßen)

ca. 124,5 x 73 x 8,2 cm / ca. 12,7 kg (ohne Füße)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 88 cm



Lieferumfang:

Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte