Aldi-Schnäppchen: Medion E2294 Convertible für günstige 299 Euro

Aldi verkauft für 299 Euro das Notebook Medion E2294. Das Convertible lässt sich auch als Tablet und eBook-Reader nutzen. Für das Gebotene ist der Preis sehr günstig!

Vergrößern Flexibel einsetzbares Notebook für kleines Geld: Medion E2294 für 299 Euro © Medion

Ab dem 27. September 2018 gibt's bei Aldi das Convertible Medion E2294 bereits zum Schnäppchen-Preis von 299 Euro. Rechenherz des Notebooks mit edlem Alu-Gehäuse ist der Quad-Core Pentium Silber N5000, der mit bis zu 2,7 GHz taktet. Der 6-Watt-CPU sind 4 GB Arbeitsspeicher und ein 64 GB großes Flashspeicher-Modul zur Seite gestellt, das Sie per M.2-SATA-SSD um bis zu 512 GB erweitern können. Der 11,6-Zoll-Touchscreen löst in Full-HD auf und lässt sich um 360 Grad umklappen, sodass der Medion E2294 dann auch als Tablet oder eBook-Reader fungieren kann - inklusive Stand- oder Zeltmodus.

WLAN-ac und Bluetooth 5.0 sorgen beim - inklusive Akku - 1,13 Kilogramm leichten Aldi-Convertible für die drahtlose Kommunikation. Auch die Anschlüsse können sich für ein Notebook dieser Preisklasse sehen lassen: 1 x USB 3.1 Typ C mit Display Port, 1 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0 Typ A, 1 x mini HDMI, 1 x Audio Kombo (Mic-in, Audio-out), 1 x GBit-Ethernet sowie ein Kartenleser für microSD-Speicherkarten. Ein Fingerprint-Sensor dient zusammen mit Windows Hello als Zugangsschutz. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert. Im Lieferumfang ist neben Akku, Netzteil und Handbuch auch ein Office-365-Personal-1-Jahresabo im Wert von 69 Euro enthalten. Die Akkulaufzeit des Notebooks gibt Medion mit bis zu 8,5 Stunden an.

Einschätzung: Medion E2294

Das Medion E2294 ist günstig, insbesondere unter Berücksichtigung der kostenlosen Office-Lizenz und Extras wie dem Fingerprint-Scanner. Ihnen sollte aber klar sein, dass das Confertible leistungsmäßig ein absolutes Einsteigergerät ist. Das Notebook ist ab dem 27. September 2018 für 299 Euro in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich, voraussichtlich zwei Wochen später soll das Medion E2294 auch im Süden der Republik verfügbar sein.

Alternative mit größerem Bildschirm: Das Acer Aspire 1 A114-32-P0K1 bietet die gleiche Hardware-Ausstattung zum gleichen Preis. Als Plus kann das Acer-Modell ein 14-Zoll-Display vorweisen, wiegt dann aber auch ein halbes Kilo mehr.

Vergrößern Der Zelt-Modus des Medion E2294 © Medion

- Pentium Silver N5000 Prozessor mit Intel UHD Grafik (bis zu 2,7 GHz und 4 MB Cache)

- 29,4 cm (11,6”) Full HD-Touch-Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

- 64 GB Flash-Speicher

- 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher

- 360 Grad Modus

- Schlankes Notebook mit Aluminium-Gehäuse

- High-Definition-Audio mit 2 Lautsprechern – Dolby Audio zertifiziert

- Wireless-AC 9462 mit integrierter Bluetooth-5.0-Funktion

- Integrierte HD Webcam und Mikrofon

- 2 Zellen Li-Polymer-Akku mit 38 Wh(6)



Software:

- Windows 10 im S Modus(4)

- Inklusive Office 365 Personal 1-Jahresabo(5)

- Umfangreiche Bild- und Videobearbeitungssoftware

- Umfangreiches Windows 10 App-Paket



Anschlüsse:

Kartenleser für microSD-Speicherkarten, 1 x USB 3.1 Typ C mit Display PortTM, 1 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0 Typ A, 1 x mini HDMI, 1 x Netzadapteranschluss

Audio: 1 x Audio Kombo (Mic-in, Audio-out)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 280 x 15,5 x 199 mm / ca. 1,13 kg (inkl. Akku)