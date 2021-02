Aldi-Schnäppchen: Gaming-PC Erazer Recon P10 mit RTX 2060 Super für nur 899 Euro

Michael Schmelzle

Der Aldi-PC Medion Erazer Recon P10 ist dank Intel Core i5-10400 & Nvidia Geforce RTX 2060 Super fürs Full-HD-Gaming inklusive Raytracing geeignet. Wir sagen Ihnen, was sonst noch in dem Spiele-PC steckt - und ob der Preis von 899 Euro günstig ist.

Vergrößern Für 899 Euro: Medion Erazer Recon P10 © Medion

Aldi Nord verkauft ab dem 1. März 2021 den Spiele-PC Medion Erazer Recon P10 für 899 Euro , der sich uneingeschränkt fürs 1080p-Gaming mit mehr als 60 Bildern/s eignet. Zudem können Sie Titel wie Fortnite, Minecraft und Co. sogar mit aktiviertem Echtzeit-Raytracing genießen. Für die dafür nötige Spielleistung sorgen der Sechskern-Prozessor Intel Core i5-10400, der mit einem Basis- und Turbo-Takt von 2,9 sowie 4,3 GHz arbeitet. Der aus der 10. Core-Generation stammende Prozessor beherrscht sogar Hyperthreading, kann also 12 Aufgaben (Threads) parallel abarbeiten.

Die Grafikkarte Nvidia Geforce RTX 2060 Super kommt mit 8 GB GDDR6-Videospeicher und eignet sich uneingeschränkt fürs Full-HD-Gaming mit sehr hohen Qualitätseinstellungen. Nur wenn Sie Echtzeit-Raytracing aktivieren, müssen Sie beim einen oder anderen Titel den Detailgrad für flüssige Bildraten etwas herunterregeln.



Auch bei Aldi: Gaming-PC mit RTX 3070 zum Hammer-Preis



Zur weiteren Ausstattung gehören ein Mainboard mit dem Intel-Chipsatz B460, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus mit einem Takt von 2666 MHz , eine 512 GB große NVMe-SSD und ein WLAN-ax-Modul, das mit dem neuen Standard WiFi 6 funkt und zudem Bluetooth 5.1 mitbringt. Strom liefert ein 550-Watt-Netzteil, über das Medion keine genaueren Angaben machen will. Die Hardware steckt in einem schlichten Medion-Gehäuse ohne Sichtfenster und RGB-Beleuchtung.



An Anschlüssen bietet der Medion Erazer Recon P10 am Front-Panel des Gehäuses 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer. Auf der Rückseite stehen 2 x USB-A 3.2 gen1, 2 x USB-A 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, 1 x Front Line Out und 1 x Mic, 1x 5.1 Audio Out zur Verfügung.

Im Lieferumfang ist eine optische USB-Maus und eine Tastatur enthalten. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert. Der Medion Erazer Recon P10 ist ab 1. März für 899 Euro auf der Website von Aldi Nord nur online bestellbar. Medion gewährt 3 Jahre Garantie auf den PC.



Einschätzung: Wir haben den Aldi-PC einmal mit den jeweils günstigsten Einzelkomponenten über eine Geizhals- Wunschliste nachkonfiguriert und kommen auf 833 Euro ohne Zusammenbau, Windows-10-Lizenz und die erweiterte Herstellergarantie von 3 Jahren. Außerdem ist die RTX 2060 Super nicht mehr gelistet, sodass wir beim nachkonfigurieren auf die leistungsschwächere RTX 2060 mit nur 6 GB VRAM zurückgreifen mussten. Der Aldi-PC ist also wirklich günstig!

Vergleichbar ausgestattet Komplett-PC kosten bei bekannten Anbietern aktuell mindestens 1000 Euro, etwa der MSI MAG Infinite S 10th 10SC-012DE für 999 Euro bei Saturn oder der Hyrican Rockstar Gaming 6559 für 1028 Euro bei Cyperport. Auch kleiner Shops wie Dubaro können beim sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis des Aldi PCs nicht mithalten, etwa Dubaro mit dem Gamer PC i5-10500 mit RTX2060 für 1049 Euro. Ein weiteres Plus bei Aldi sind die drei Jahre Herstellergarantie. Wer also in Full-HD-Auflösung spiel, darf beim Medion Erazer Recon P10 bedenkenlos zugreifen - der Spiele-PC von Aldi ist ein echtes Schnäppchen.