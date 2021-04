Aldi: Saugroboter und Wischroboter zu Kampfpreisen

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab dem 26.4. einen Saugroboter und einen Wischroboter sehr günstig. Für wen lohnt sich der Kauf?

Vergrößern Der Medion Wischroboter MD 18999 zerlegt. © Medion

Der Medion Wischroboter MD 18999 und der Medion Saugroboter MD 19900 sind ab dem 26. April 2021 bei Aldi erhältlich.

Wischroboter MD 18999

Der Medion Wischroboter MD 18999 (28,5 x 12 cm / ca. 3,6 kg schwer) mit seinem 0,8 Liter großem Frischwassertank soll in bis zu 80 Minuten und bis zu 25 Quadratmeter pro Akkuladung wischen. Durch einen separaten Abwasser-Tank sei sichergestellt, dass der Wischroboter dauerhaft eine konstante Reinigungsleistung beibehält. Staub, Schmutz und Pollen werden in diesem 0,9 L großen Abwasserbehälter aufgefangen.

Der MD 18999 fährt mit seinem Gyrosensor systematisch die Wohnung ab. Der Roboter besitzt aber weder Lidar noch Kamera. Er kann sich in der Wohnung also nicht so gut orientieren wie hochpreisiger Roboter mit Lidar und kann Hindernissen auch nicht vorab ausweichen beziehungsweise diese umfahren. Sondern er erkennt Hindernisse erst, wenn er sie berührt. Das verlangsamt den Reinigungsvorgang und macht ihn erfahrungsgemäß auch lauter.

Sie starten den Roboter entweder über die mitgelieferte Fernbedienung oder über den Knopf auf dem Wischroboter. Eine App steht zur Bedienung nicht zur Verfügung und Sie sehen nach erfolgtem Reinigungsvorgang auch keine Karte des gereinigten Bereichs. Allerdings ist das Fehlen von App und WLAN-Anbindung keinesfalls nur ein Nachteil. Falls Sie Wert auf Datenschutz und Privatsphäre lesen, ist es durchaus von Vorteil, dass sich der Medion-Roboter nicht mit dem WLAN und dem Internet verbindet. Die Reinigungsleistung kann ebenfalls durchaus überzeugend sein: Wir hatten schon öfter smarte Saug- und Wischroboter im Test (mit App- und Internetanbindung), deren Reinigungsleistung oder Kletterfähigkeit (bei Teppichen) schlechter war als die von älteren, nicht smarten Robotern.

Drei Reinigungsmodi stehen zur Wahl:

Gezielte Reinigung eines kleinen Bereiches

Reinigung der Ecken und Ränder des Raumes

Flächenreinigung.

Der Wischroboter MD 18999 besitzt mit ziemlicher Sicherheit keine Sensoren um Teppiche zu erkennen. Diese müssen Sie vor dem Wischen also wegräumen. Mit seiner Höhe von 12 cm passt er zudem nicht unter viele Möbel.

Lieferumfang: Medion MD 18999, Fernbedienung (inkl. 2 x AAA Batterien), Ladeplattform, 2 Reinigungsrollen (1 x im Gerät), Ladeadapter.

Saugroboter MD 19900

Der Medion Saugroboter MD 19900 (30 x 8 cm / ca. 2,19 kg; 0,3 Liter Staubbehälter) ist die saugende Ergänzung zum Wischroboter MD 18999. Er besitzt ebenfalls weder Lidar noch Kamera und arbeitet so ähnlich wie der MD 18999.

Mit einer Akkuladung kann er laut Medion 90 Minuten lang und bis zu 100 Quadratmeter Wohnfläche saugen. Barrieren wie Türschwellen oder Teppiche soll er bis zu einer Höhe von zwei Zentimetern überwinden. In unseren Tests zeigten sich bei der Kletterfähigkeit aber deutliche Unterschiede zwischen den Robotern. Wie gut der MD 19900 tatsächlich klettern kann, kann man nur anhand der Herstellerbeschreibung nicht beurteilen.

Vergrößern Medion Saugroboter MD 19900 © Medion

Der Reinigungsstart erfolgt anhand der mitgelieferten Fernbedienung oder alternativ auf Knopfdruck am Saugroboter. Er besitzt zwei Seitenbürsten, was mehr ist als bei den meisten Saugrobotern. Mit einer Höhe von 8 cm - was vergleichsweise niedrig ist - dürfte er noch unter viele Möbel passen und dort saugen können.

Lieferumfang: Medion MD 19900, Fernbedienung (inkl. 2 x AAA Batterien), Ladestation und Netzteil, 2 Seitenbürsten und 2 Ersatzseitenbürsten, Filter und Ersatzfilter, Staubbehälter, virtuelle Lichtschranke, Reinigungspinsel.

Preise und Verfügbarkeit

Der Medion Saugroboter MD 19900 ist ab 26. April für 111 Euro bei Aldi Nord erhältlich. Der Medion Wischroboter MD 18999 kann ab dem 26. April für 199 Euro bei Aldi Nord und Aldi SÜD online bestellt werden. Aldi liefert den Roboter versandkostenfrei nach Hause.

Einschätzung Saugroboter MD 19900

Ein Saugroboter für 111 Euro ist sehr günstig. Wenn es Ihnen nur darum geht, dass regelmäßig in Ihrer Wohnung gesaugt wird und Dauer und Geräuschentwicklung keine große Rolle spielen, dann dürfte das ein spannendes Angebot sein. Wollen Sie dagegen besonders schnell und besonders leise saugen lassen, dann dürfte ein hochpreisiger Roboter mit Lidar die bessere Wahl sein. Ebenso müssen Sie zu einem hochpreisigen Roboter greifen, wenn Sie nur gezielt automatisiert bestimmte Räume reinigen lassen wollen. Auch wenn Ihre Wohnung einen komplizierten Grundriss hat oder oft Gegenstände auf dem Boden herumliegen, dann ist ein Lidar- oder Kamera-unterstützter Roboter die bessere Wahl.

Einschätzung Wischroboter MD 18999

Wischroboter können festsitzende Verschmutzungen nicht lösen. Deshalb stellt sich generell die Frage nach dem Sinn eines Wischroboters. Am ehesten profitieren noch Hausstaub- und Pollenallergiker vom regelmäßigen Einsatz eines Wischroboters in der Wohnung. Alle anderen Benutzer sollten sich die Anschaffung eines reinen Wischroboters sorgfältig überlegen.

Alternative: Saug-Wisch-Roboter

Eventuell ist ja ein kombinierter Saug-Wisch-Roboter die ideale Lösung. Beispiele dafür haben wir getestet:

