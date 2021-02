Aldi: Playstation 4 Pro + Top-Spiele für 379 Euro

Michael Söldner

Aldi macht Spielern mit dem Bundle aus PS4 Pro und drei Spielen für 379 Euro ein interessantes Angebot.

Vergrößern Die PS4 Pro ist im Vergleich zur Standard-PS4 deutlich flotter. © playstation.com

Mit der Playstation 5 steht seit Ende November 2020 die aktuelle Konsole von Sony zum Kauf bereit. Normalerweise fällt mit dem Erscheinen einer neuen Konsole auch das Interesse der Spieler für die alte Generation. Da die PS5 überall ausverkauft ist, bleibt der Kauf einer eigentlich überholten Konsole auch weiterhin interessant. Der Discounter Aldi macht ab dem 25. Februar 2021 bis zum 20. März 2021 ein interessantes Angebot: Für 379 Euro erhalten Käufer eine Playstation 4 Pro in Weiß mit 1 TB Speicherplatz und gleich drei Top-Spielen: Im bereits 2017 erschienenen Rennspiel „Gran Turismo Sport“ stehen spannende Rundenrennen auf dem Programm. Das im gleichen Jahr erschienene „Horizon Zero Dawn“ setzt hingegen auf die Erkundung einer großen Spielwelt, in der riesige Monster ihr Unwesen treiben. Als drittes Spiel liegt dem Bundle „Marvel’s Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 bei. Hier können Spieler sich durch Hochhausschluchten schwingen und dabei gegen allerlei Schergen antreten.

Ebenfalls im Bundle enthalten sind ein Dualshock-4-Controller, ein Headset für Mehrspieler-Partien sowie die nötigen Anschlusskabel. Die 2016 in den Handel gekommene Playstation 4 Pro verfügt im Vergleich zur schon 2013 erschienenen PS4 in der Standardausführung über eine höhere Performance, die in vielen Spielen die Nutzung von 4K-Auflösungen erlaubt. Teilweise lassen sich Spiele auf mit 60 fps spielen, die auf der Standard-PS4 normalerweise auf 30 fps limitiert waren. Darüber hinaus ist der Pro-Version etwas mehr RAM verbaut, was Hintergrundanwendungen und Ladezeiten verbessern soll. Wer gern VR-Spiele mit der Playstation VR nutzt, kann sich in vielen Fällen über schärfere Texturen und einen flüssigeren Ablauf freuen.

PS4 Pro Bundle mit drei Spielen bei Aldi anschauen