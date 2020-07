Aldi: PS4 Pro mit 3 Spielen zum Schnäppchenpreis

Panagiotis Kolokythas

Bei Aldi Süd und Nord ist ab dem 30. Juli die Playstation 4 Pro mit drei Spielen zu einem äußerst attraktiven Preis erhältlich.

Vergrößern Bei Aldi im Angebot: Die Playstation 4 Pro mit drei Spielen © Aldi

Der Discounter Aldi hat ab Donnerstag, dem 30. Juli, sowohl in seinen Aldi-Nord-Filialen als auch in den Aldi-Süd-Filialen wieder ein Konsolen-Schnäppchen parat. Die Playstation 4 Pro plus dreier attraktiver Spiele wird dann für nur 367,30 Euro erhältlich sein. Ein äußerst günstiger Preis, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Normalerweise erhält man zu dem Preis nur die Playstation 4 Pro allein.



Konkret sieht das bei Aldi Süd und Aldi Nord erhältliche Set wie folgt aus:

Playstation 4 Pro in der Farbe Weiß und mit 1 Terabyte großer Festplatte

Spiel: Gran Turismo Sport

Spiel: Horizon Zero Dawn

Spiel: Marvel Spider-Man

Bei allen drei Spielen handelt es sich um hervorragende Titel, die zudem auch noch Optimierungen für die Playstation 4 Pro besitzen. Diese Optimierungen sorgen etwa für eine höhere Auflösung und eine bessere Grafikqualität. Einzeln haben die Spiele, die zugegebenermaßen auch schon etwas älter sind, einen Wert von um die jeweils 20 Euro.

Zum Angebot: Playstation 4 Pro (weiß, 1 Terabyte) für 367,63 Euro bei Aldi Süd

Zum Angebot: Playstation 4 Pro (weiß, 1 Terabyte) für 367,63 Euro bei Aldi Nord

Die Playstation 4 Pro 1 TB ist seit dem 10. November 2016 als verbesserte Playstation-4-Konsole mit 4K- und HDR-Unterstützung erhältlich. Bei der 8-Kern-CPU von AMD in der Playstation 4 Pro sind die Kerne mit jeweils 2,1 GHz statt 1,6 GHz (Playstation 4) getaktet. Bei der GPU erhöht sich die Taktung von 800 MHz bei der Playstation 4 auf 911 MHz bei der Playstation 4 Pro. Beim 8 Gigabyte GDDR5-Speicher erhöht sich die Bandbreite von 176 Gigabyte pro Sekunde auf 218 Gigabyte pro Sekunde. Zusätzlich verfügt die Playstation 4 Pro auch über 1 GB mehr DDR3-Speicher, den Entwickler zur Hälfte auch für ihre Spiele verwenden dürfen. Die andere Hälfte ist für das Betriebssystem und Apps reserviert.