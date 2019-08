Hans-Christian Dirscherl

Aldi Nord verkauft ab dem 29. August ein Windows-10-Notebook mit SSD, Aluminium-Gehäuse und Intel Core i5-CPU.

Vergrößern Aldi: Notebook mit i5, SSD und Alu-Gehäuse ab 29.8. © Medion

Auch Aldi Nord tritt ab dem 29. August 2019 als Notebook-Verkäufer auf. Im Unterschied zu Aldi Süd – das ab dem 29.8. drei Gaming-PCs und zwei Gaming-Notebooks verkauft – belässt es Aldi Nord bei einem einzigen Notebook-Modell.



Das Medion Akoya S6446 richtet sich an preisbewusste Käufer, die ein Notebook für den Alltagseinsatz suchen. Der Full-HD-IPS-Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) ist 15,6 Zoll groß und wird von einem Displayrahmen aus Kunststoff eingerahmt. Das Gehäuse des Medion Akoya S6446 ist dagegen aus Aluminium.



Ein Intel-Core-i5-8265U-Prozessor (1,60 GHz, bis zu 3,90 GHz, 6 MB Intel Smartcache) treibt das Notebook an und kann dabei auf 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher zugreifen. Das ist eine solide, aber keineswegs besonders starke Basis. Für die Grafikdarstellung ist der Chip auf der Hauptplatine zuständig. Mit 256 GB fällt der Speicherplatz aber sehr knapp aus, immerhin handelt es sich dabei aber um eine schnelle SSD.



Mit Hilfe der Schnellladefunktion soll sich der Akku des Notebooks innerhalb von 60 Minuten von 0 auf etwa 80 Prozent laden lassen. WLAN AC ist ebenso vorhanden wie Bluetooth 5.0. Für Chats und Videokonferenzen sind eine HD-Frontkamera, Mikrofon und Lautsprecher verbaut.



Als Betriebssystem ist Windows 10 Home installiert.



Anschlüsse: Kartenleser für SD, SDHC, SDXC-Speicherkarten, 1x USB 3.1 Typ C mit DisplayPort-Funktion, 2 x USB 3.1 Typ A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss

Audio : 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 36 x 1,75 x 24,4 cm / 1,78 kg (inkl. Akku).



Preis und Verfügbarkeit : Das Medion S6446 ist ab dem 29. August für 549 Euro in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich. Kunden erhalten drei Jahre Garantie.



Laut dem Preisvergleich der PC-WELT ist das ein fairer Preis. Vergleichbare Notebooks haben meist keine SSD, sondern eine langsamere Festplatte und in der Regel eine langsamere CPU.