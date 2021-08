Aldi Nord: Günstiger 75-Zoll-TV ab 6.9. wieder erhältlich - wie gut ist das Angebot?

Panagiotis Kolokythas

Aldi Nord verkauft erneut einen 75 Zoll großen Smart-TV zu einem guten Preis. Es gibt aber eine günstigere Alternative.

Vergrößern Preishammer: 75-Zoll-Smart-TV bei Aldi wieder im Angebot © Medion/Aldi Nord

Aldi Nord verkauft erneut den 75 Zoll großen Smart-TV Medion Life X17575 (MD 31475), der ab dem 6. September 2021 wieder für 849 Euro im Angebot sein wird inklusive 3-Jahre-Garantie. Allerdings nicht direkt in den Filialen, sondern über den Online-Shop "Aldi liefert". Zuletzt war das gleiche TV-Gerät im Mai bei Aldi-Nord zum identischen Preis erhältlich ( wir berichteten ).

Der Medion Life X17575 (MD 31475) ist mit 849 Euro ein sehr gutes Angebot, wie ein Blick in unseren Preisvergleich beweist. In der Regel zahlen Sie für vergleichbare 75-Zoll-Smart-TV deutlich mehr. Angesichts des niedrigen Preises müssen Sie aber Abstriche in Kauf nehmen, vor allem bei der Helligkeit, die mit 250 cd/m² vielleicht nicht jeden Nutzer zufriedenstellt.

Aldi Nord nennt als Stromverbrauch/Leistungsaufnahme 170 kwH/1000h und damit die Energieeffizienzklasse G. Dieser Fernseher hat also einen ziemlich hohen Stromverbrauch. Im Standby zieht der Fernseher 0,3 Watt.



So sparen Sie: TV bei Otto kaufen

Otto verkauft mit dem Medion X17576 (MD 31575) einen augenscheinlich identischen Smart-TV für nur rund 690 Euro. Medion hatte im Mai 2021 auf unsere Nachfrage bestätigt, dass der seinerzeit bei Aldi Nord verkaufte Smart-TV Medion Life X17575 technisch identisch sei mit dem bei Otto ausverkauften Medion X17576. Zudem sagte uns Medion: "Sowohl der MD31575 (Otto) als auch der MD31475 (Aldi Nord) haben einen statischen Kontrast von 4.000:1."

Allerdings müssen Sie bei Otto noch 29,95 Versandkosten bezahlen. Bei Otto bekommen Kunden zudem nur 24 Monate gesetzliche Gewährleistungspflicht. Wenn Ihnen das dritte Extra-Jahr Herstellergarantie von Aldi aber egal ist, bekommen Sie diesen Smart-TV bei Otto trotzdem günstiger als bei Aldi Nord.

189,3 cm (75“) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel)



HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

HDR (High Dynamic Range) mit erhöhtem Dynamikumfang

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

HbbTV

Bildoptimierung durch CTI, 3D-Kammfilter und Rauschreduktion

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Mehrsprachige Menüführung (OSD)

Programmsperre mittels Passwort

Kindersicherung

Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 600 x 300 mm)

Statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.)



Dynamischer Kontrast von 10.000:1

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 250 cd/m² (typ.)

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8 W RMS)

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch), YPbPr In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, AV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168,3 x 97 x 7,5 cm / ca. 28,7 kg (ohne Füße)



ca. 168,3 x 103,5 x 30,5 cm / 29,2 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 134,8 cm