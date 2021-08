Aldi: Laptops für 499 bis 899 Euro ab 26.8. im Angebot

Panagiotis Kolokythas

Aldi wird ab dem 26. August gleich drei Laptops anbieten, die vor allem für das Home-Office gedacht sind. Ein Überblick.

Vergrößern Aldi hat gleich drei Home-Office-Laptops ab dem 26. August 2021 im Angebot. Darunter dieses Modell: Medion Akoya E16402 für 499 Euro © Medion

Bei Aldi wird ab dem 26. August nicht nur ein Gaming-PC mit RTX 3090 und Core i9 für 3.699 Euro und mit nur 555 Euro ein sehr günstiger 65-Zoll-TV erhältlich sein, sondern es wird auch drei Medion-Laptops zu relativ niedrigen Preisen geben: Das Medion Akoya E16402 für 499 Euro, das Medion Akoya E15408 für 549 Euro und das Medion Akoya S17405 für 899 Euro.

Die jeweilige Ausstattung entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Modell Medion Akoya E16402 Medion Akoya E15408 Medion Akoya S17405 Preis (Euro) 499 549 899 Display 16,1" (1.920 x 1080) IPS 15,6" (1.920 x 1.080) IPS 17,3" (1.920 x 1.080) IPS CPU Core i3-1115G4 (Tiger Lake-U) Core i5-1035G4

(Ice Lake-U) Core i7-1165G7 (Tiger Lake-U) CPU-Takt 1,7 GHz (bis 4,1 GHz) 1,1 GHz (bis 3,7 GHz) 2,8 GHz (bis 4,7 GHz) Kerne / Threads 2, 4 4, 8 4, 8 RAM 8 GB DDR4 8 GB DDR4 16 GB DDR4 Grafik Intel UHD Grafik (in CPU) Intel Iris Plus Intel Iris Xe SSD 512 GB PCIe 256 GB M.2 1 TB PCIe SSD-Erweiterung nein ja nein Konnektivität Intel Wi-Fi 6 AX201 mit BT 5.1 Intel Wireless AC-9462 mit BT 5.1 Intel Wi-Fi 6 AX201 mit BT 5.1 Kamera HD-Webcam mit Mikrofon HD-Webcam mit Dual-Array-Mikrofonen Anschlüsse Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DisplayPort- und Ladefunktion, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss, 1 x Audio-Combi (Mic-in & Audio-out) Kartenleser für microSD-Speicherkarten, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DisplayPort- und Ladefunktion, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss, , 1 x Audio-Combi (Mic-in & Audio-out) Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DisplayPort-Funktion, 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x Netzadapteranschluss, 1 x Audio-Combi (Mic-in & Audio-out) Akku 3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 45 Wh 3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 45 Wh 3 Zellen Li-Polymer-Akku mit 42 Wh (und Schnellladefunktion) Akku-Laufzeit (Hersteller-Angabe) bis zu 8 Stunden bis zu 8 Stunden bis zu 4,5 Stunden Größe 37 x 1,99 x 24,5 cm 35,9 x 1,99 x 24,0 cm 39,9 x 1,99 x 26,6 cm Gewicht (mit Akku) 1,95 kg 1,74 kg 2,2 kg Betriebssystem Windows 10 Home (S-Modus) Windows 10 Home Windows 10 Home Hier erhältlich bei Aldi Nord (Filialen & online) Aldi Nord (nur online) Aldi Nord (nur online) und Aldi Süd (Filialen & online) Aldi Süd (nur online) Aldi Süd (nur online)

Besonderheiten, Einschätzung und Alternativen

Das Medion Akoya E15408 bietet als Besonderheit die Möglichkeit, den SSD-Speicherplatz über einen entsprechenden Slot zu erweitern. Über den Privacy-Mode-Switch können mit einem Schalter die Webcam und Mikrofon abgeschaltet werden.

Das günstigste Modell Medion Akoya E16402 besitzt im Vergleich zum E15408 zwar ein größeres Display, dafür ist es aber mit einer schwächeren CPU ausgestattet. Das 499-Euro-Notebook kommt mit Windows 10 Home im S-Modus, wodurch sich nur Apps aus dem Windows Store installieren lassen. Der S-Modus lässt sich aber auch leicht dauerhaft und unwideruflich abschalten.



Die beste Ausstattung bietet, wie auch zu erwarten war, das Akoya S17405 für 899 Euro, welches mit seinem großen 17,3"-Zoll-Display natürlich auch mehr Gewicht auf die Waage bringt, was die Mobilität einschränkt. Alle drei Notebooks sind aufgrund des jeweils mitgelieferten Akkus nicht sonderlich ausdauernd.

Alle drei Modelle eignen sich vor allem für typische Homeoffice-Arbeiten oder zum Lernen für die Schule. Die Preise gehen jeweils in Ordnung, wie auch ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, wenn man hier nach entsprechenden Geräten in den entsprechenden Preiskategorien sucht.



Wer ein echtes Business-Notebook benötigt, dem empfehlen wir einen Blick in unseren Kaufratgeber: Die besten Business-Laptops im Vergleich. Unser aktueller Preis-Leistungssieger ist das Lenovo Yoga Slim 7, welches im PC-WELT-Preisvergleich aktuell für um die 850 Euro zu haben ist.