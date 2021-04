Aldi: Laptop zum Hammerpreis für 429 Euro - lohnt sich der Kauf?

Aldi hat in seinen Nord- und Süd-Filialen ab dem 29.04.21 ein Notebook zum Schnäppchen-Preis von 429 Euro im Angebot. Dass sich der Laptop mit dem Ryzen 3 4300U Prozessor, 8 GB RAM und einem 14-Zoll-Full-HD-Display problemlos zum Home-Schooling und Home-Office inklusive Video-Konferenzen eignet, steht außer Frage. Wir testen daher in diesem Video vor allem, ob sich dank der in den Prozessor integrierten AMD Radeon Grafikeinheit mit dem Notebook auch ein bisschen zocken lässt. In unserem Kurz-Test probieren wir CS:GO, Fortnite und The Witcher 3 aus.



► Ausführlicher Testbericht zum Nachlesen: www.pcwelt.de/news/Preiskracher-bei-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-E14304-fuer-429-Euro-Spiele-tauglich-11013877.html



► Medion E14304 bei Aldi Nord: www.aldi-nord.de/aldi-liefert/p/notebook-e14304-355-cm-14-1010521/



► Medion E14304 bei Aldi Süd: www.aldi-sued.de/de/p.-cm--notebook-medion-akoya-e.490000000000707954.html



