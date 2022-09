Aldi: Günstiges & schickes Notebook für Home-Office und Alltag

Hans-Christian Dirscherl

Aldi verkauft ab dem 29.9. ein Notebook, mit dem Sie die meisten Arbeiten des Alltags locker erledigen. Zu einem spannenden Preis.

Vergrößern Aldi: Günstiges Notebook fürs Home Office & Alltag © Medion

Aldi verkauft ab dem 29. September 2022 das Medion Akoya E15412 ( hier bei Aldi Süd und hier im Aldi-Online-Shop ). Das Notebook ist vor allem für das Arbeiten im Home-Office und für unterwegs gedacht, wie Hersteller Medion erklärt.

Display, CPU, Speicher

Das Medion Akoya E15412 mit seinem 15,6 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD-IPS-Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) wird von einem Intel-Core-i7-1165G7-Prozessor angetrieben. Der Grafikchip ist in die CPU integriert: Dabei handelt es sich um Intel-Iris-Xe-Grafik. Als Speicherplatz kommt eine 512 GB große PCIe-SSD zum Einsatz, der Arbeitsspeicher wiederum ist respektable 16 GB groß (DDR4).

Online-Konferenzen und Privatsphärenschutz

Für Videokonferenzen und Video-Telefonie sowie fürs Chatten sind eine HD-Webcam, Mikrofon und zwei Lautsprecher verbaut. Mit dem Privacy-Mode-Switch trennen Sie bei Bedarf Webcam und Mikrofon vollständig vom Stromkreis des Laptops.

Gehäuse und Tastatur

Das Aluminiumgehäuse verleiht dem Notebook eine edle Optik. Mit einem Gewicht von 1,78 Kilogramm sollte sich das 35,9 x 1,99 x 24 cm große Notebook problemlos tragen lassen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu acht Stunden an. Das reicht knapp für einen Arbeitstag. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur ermöglicht das Arbeiten auch bei Dunkelheit.

Software

Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz. Von Microsoft 365 und McAfee LiveSafe sind eine 30-Tage-Testversion vorinstalliert. Drei Monate Xbox Game Pass Ultimate gratis sind ebenfalls im Preis enthalten (für ein Home-Office-Laptop ein etwas merkwürdiges Extra). Danach müssen Sie das Abo kostenpflichtig verlängern, falls Sie es weiter nutzen wollen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Medion Akoya E15412 ist ab dem 29. September 2022 für 699 Euro bei Aldi Süd und im Aldi-Onlineshop erhältlich.

Einschätzung

Ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt, dass ähnliche Notebooks mit 15,6-Zoll-Monitor und ähnlichem Prozessor deutlich mehr kosten. Insbesondere dann, wenn man nach Notebooks mit 16 GB RAM sucht. Auch auf Amazon zahlt man für vergleichbare Notebooks in der Regel mehr. Das Aldi-Angebot ist also wirklich gut.

Intel Core i7-1165G7 Prozessor mit Intel Iris Xe Graphics (2,80 GHz, bis zu 4,70 GHz mit Intel Turbo-Boost Technology 2.0, 4 Kerne, 8 Threads & 12 MB Intel Smart Cache)

39,6 cm (15,6“) FHD Display mit IPS Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

512 GB PCIe SSD

16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz

Aluminium-Gehäuse

Privacy Mode Switch

Hintergrundbeleuchtete Tastatur

3 Zellen Li-Polymer Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden (der Akku ist fest verbaut)

Intel Wi-Fi 6 AX201 mit integrierter Bluetooth 5.1 Funktion

Integrierte HD Webcam und Mikrofon

Anschlüsse

Kartenleser für microSD-Speicherkarten

1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C mit DisplayPort-Funktion - und Ladefunktion

1 x USB 2.0 Typ A

1 x HDMI out



1 x Netzadapteranschluss

1 x Audio-Combi-Anschluss (Mic-in & Audio-out)



Lieferumfang