Aldi: Günstige Tablets mit Android 10, LTE und Aldi-Talk-Starter-Paket

Zwei Android-Tablets bietet Aldi Nord seinen Kunden ab dem 7.9. Eines sogar mit LTE-Modul und Aldi-Talk-Starterpaket samt Guthaben. Plus: Aktuelle Androidversion.

Vergrößern Medion Lifetab E10711 © Medion

Aldi Nord verkauft ab dem 7. September 2020 zwei Android-Tablets. Dabei handelt es sich um das Medion Lifetab E10711 und um das Medion Lifetab E10530. Beide werden von Quad-Core-Prozessoren angetrieben, besitzen Full-HD-Touchscreens und laufen mit Android 10.



Das Medion E10711 besitzt ein 10 Zoll großes Full HD-Display mit IPS-Technologie. Dank des eingebauten LTE-Moduls surfen Sie auch unterwegs ohne WLAN, sofern Sie eine SIM-Karte eingelegt haben. Im Lieferumfang ist ein Aldi-Talk-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben enthalten.



Der interne Speicher fällt mit 32 GB knapp aus, kann aber per optionaler microSD Card um bis zu 128 GB erweitert werden. Durch den integrierten Pogo-Pin-Anschluss lässt sich das Tablet mit dem Medion Tastatur-Dock verbinden, das verschiedene Aufstellmöglichkeiten bietet. Dieses Dock müssten Sie aber separat erwerben.



Technische Ausstattung und Daten des Medion Lifetab E10711:



25,5 cm (10“) Display mit Full HD Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel) und IPS-Technologie

LTE-Cat 4 Modul mit einer Übertragungsrate von bis zu 50/150 Mbit/s

Mediatek MT8766A Quad-Core Prozessor (bis zu 2,0 GHz)

Android 10

32 GB interner Speicher ¬erweiterbar über Speicherkartenleser um bis zu 128 GB

2 GB Arbeitsspeicher

5 MP Frontkamera

Ca. 6.000 mAh Li-Ionen Akku

Wireless LAN ac-Standard-Technologie

Bluetooth-5.0-Funktion

GPS-Funktion, Lagesensor

Stereo-Lautsprecher und eingebautes Mikrofon



Anschlüsse: USB 2.0 Typ C, microSIM-Kartenslot, Pogo Pin, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 247 x 171 x 8,6 mm/ ca. 484 g

Lieferumfang: Tablet, USB Typ C Kabel, Netzteil, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, ALDI Talk Starter Set



Das Medion E10530 wiederum besitzt eine 10,1 Zoll Full HD-Display. Die rückseitige Kamera löst mit 5 Megapixel auf, die Kamera an der Vorderseite mit 2 Megapixel. Es besitzt 3 GB RAM.

Vergrößern Medion Lifetab E10530 © Medion

Technische Ausstattung und Daten des Medion Lifetab E10530:



25,7 cm (10,1“) Display mit Full HD Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel) und IPS-Technologie

Mediatek MT8167 Quad-Core Prozessor (bis zu 1,5 GHz)

Android 10

32 GB interner Speicher ¬erweiterbar über Speicherkartenleser um bis zu 128 GB

3 GB Arbeitsspeicher

5 MP Rückkamera und 2 MP Frontkamera

Ca. 6.000 mAh Li-Ionen Akku

Wireless LAN ac-Standard-Technologie

Bluetooth-Funktion

GPS-Funktion, Lagesensor

Stereo Lautsprecher und eingebautes Mikrofon



Anschlüsse: USB 2.0 Typ C, microHDMI-Ausgang, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 259 x 156 x 9,5 mm/ ca. 570 g



Lieferumfang: Medion Lifetab Tablet-PC, USB Typ C Kabel, Netzteil, Garantiekarte, Bedienungsanleitung



Preise : Das Medion Lifetab E10711 kostet 199 Euro und das Medion Lifetab E10530 kommt auf 189 Euro. Sie können ab dem 7. September bei Aldi Nord online bestellt werden Aldi liefert das Tablet dann kostenlos nach Hause. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Einschätzung: Die Preise sind okay, wie unser Blick in den Preisvergleich zeigt. Insbesondere beim Medion E10711 mit LTE-Modul und Starter-Paket mit 10 Euro Guthaben. Mit Android 10 sind die Tablets zudem mit einem aktuellen Betriebssystem ausgestattet. Bevor Sie allerdings bei Aldi kaufen, sollten Sie zunächst Alternativen vergleichen: Die besten Tablets unter 250 Euro