Aldi: Günstige Infrarot-Wandheizung mit Bildmotiv ab 6.10. im Angebot

Denise Bergert

Bei Discounter Aldi ist ab morgen eine Infrarot-Wandheizung mit 41 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Die Infrarot-Wandheizung “Blue Lagoon" von Marmory. © Marmory

In Zeiten steigender Gaspreise suchen viele Verbraucher nach Alternativen zur Gasheizung. Neben Heizlüftern - vor denen Verbraucherschützer warnen - stellen auch Infrarot-Heizungen eine solche Alternative dar. Im Gegensatz zur herkömmlichen Heizung wird sie mit Strom aus der Steckdose betrieben. Angesichts steigender Strompreise ist das Sparpotenzial jedoch auch hier - ebenso wie bei Heizlüftern - fragwürdig.

Die Infrarot-Heizung wird an der Wand platziert, wo sie Wärme in Form von Strahlung an den Raum überträgt. Sie besteht aus einer Infrarot-Heizplatte, die mit einem elektrisch leitenden Material verbunden ist. Dieses erwärmt sich, sobald Strom hindurchfließt. In Bezug auf die Effizienz sind Infrarotheizungen mit modernen Gasheizungen vergleichbar. Abhängig davon, wo die Heizung im Raum platziert wird, kann sie schnell den ganzen Raum erwärmen. Die Steuerung erfolgt über ein Steckdosenthermostat. Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab.

Infrarot-Wandheizung für 319 Euro bei Aldi

Wer den Kauf einer Infrarot-Wandheizung für den Winter in Betracht zieht, findet ab morgen bei Discounter Aldi ein passendes Schnäppchen. Die Infrarot-Wandheizung “Blue Lagoon“ von Marmory ist ab 6. Oktober im Aldi-Online-Shop mit 41 Prozent Rabatt erhältlich. Im Gegensatz zur UVP in Höhe von 549 Euro ist die Heizung ab morgen für nur 319 Euro zu haben. Marmory kombiniert seine Infrarot-Heizung mit einem Naturstein, auf dem ein Strand-Motiv angebracht ist. Die Heizung wirkt damit auf den ersten Blick wie ein Wandbild. Sie bietet eine Leistung von 800 Watt und wird mit einem intelligenten Funk-Thermostat ausgeliefert. Die Heizung eignet sich für Räume von bis zu 25 Quadratmetern.

319 Euro sind für eine Infrarot-Wandheizung dieser Größe ein gutes Angebot. Lidl bietet im Online-Shop den aktuell günstigsten Preis für das Modell. Alternative Angebote für kleinere Räume und ohne Motivaufdruck finden Sie in unserem Preisvergleich . Wer hingegen elektrische Heizlüfter bevorzugt, wird in unserer Kaufberatung fündig.

