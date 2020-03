Aldi: Gaming-Laptop mit i7, 1 TB SSD, 32 GB RAM & Nvidia-Graka

Rückseite: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.1 Gen2 Typ C, 1 x USB 3.1 Gen2 Type A, 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/ Center /Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out