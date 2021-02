Aldi Gaming: Aldi will E-Sport fördern und auf Twitch durchstarten

Michael Söldner

Mit prominenter Unterstützung und einem eigenen Twitch-Kanal will sich Aldi im E-Sport engagieren.

Vergrößern Aldi Gaming soll auf Twitch Spieler unterschiedlicher Titel begeistern. © aldi-sued.de

E-Sport findet in der Gesellschaft immer mehr Akzeptanz, die Zuschauerzahlen bei Turnieren steigen und sorgen bei vielen Teams auch für klingelnde Kassen. Nun springt auch der Discounter Aldi auf den Zug auf und will sich im Gaming-Markt stärker engagieren . Dazu sollen Aktionen, Content, Services und Produkte für Gamer, Partnerschaften mit bekannten Gesichtern der Szene und eigene Streaming-Formate zählen. Zentrale Anlaufstelle für diese Bemühungen ist der „Aldi_Gaming_TV“-Kanal auf Twitch. Hier wolle man nach eigenen Angaben die Gaming-Szene in Deutschland fördern und mit der neuen Zielgruppe auf Augenhöhe interagieren.

Als Kooperationspartner konnte ALDI dabei vier prominente Creator und Streamer gewinnen: Frederik "NoWay" Hinteregger ist als ehemaliger „League of Legends“-Profispieler nun als Streamer auf Twitch bekannt. Stefan Kierspel und Erné Embeli bieten mit dem Kanal „FeelFIFA“ einen erfolgreichen Kanal zum Fußballspiel von EA. Und Georg „Gustaf Gabel“ Göttmann zockt neben „Call of Duty: Warzone“ auf seinem Kanal auch zusammen mit seinen Fans. Weiterhin soll Aldi Gaming als offizieller Unterstützer die deutschsprachige „League of Legends“-Liga Prime League unterstützen, die Millionen Fans des Spiel in Deutschland und der ganzen Welt begeistert.

