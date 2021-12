Aldi: Galaxy A12 für 119 Euro ab heute erhältlich

Denise Bergert

Das Samsung-Smartphone Galaxy A12 ist bei Aldi ab heute zum Schnäppchenpreis von 119 Euro erhältlich.

Vergrößern Das Galaxy A12 ist für 119 Euro bei Aldi erhältlich. © Samsung

Mit dem Galaxy A12 ( hier mehr Infos ) hat der Discounter Aldi diese Woche wieder ein Smartphone-Schnäppchen im Angebot. Das Galaxy A12 mit 64 Gigabyte internem Speicher und in der Farbe Schwarz kostet anstatt der UVP in Höhe von 179 Euro ab heute, dem 13. Dezember 2021 bei Aldi Nord nur 119 Euro. Mit diesem Preis unterbietet Aldi die Konkurrenz in Form von Media Markt, Saturn und Otto, wo das Smartphone derzeit noch 145 bzw. 169,99 Euro kostet, wie ein Blick auch in den PC-WELT Preisvergleich hier zeigt.



Achtkern-Prozessor und Vierfach-Kamera

Das Galaxy A12 bietet ein 6,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Achtkern-Prozessor Helio P35 von MediaTek sowie vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Die Front-Kamera löst mit acht Megapixeln auf und ist in einer kleinen Notch untergebracht. An der Rückseite ist eine Vierfach-Kamera verbaut. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf, unterstützt wird sie von einer Makro-Linse mit zwei Megapixeln, einer Ultra-Weitwinkel-Linse mit fünf Megapixeln und einem Tiefensensor.

Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben

Das Galaxy A12 bringt außerdem einen seitlich verbauten Fingerabdruck-Sensor, einen Akku mit 5.000 mAh und einen klassischen Kopfhörer-Anschluss mit. Ebenfalls an Bord sind Bluetooth 5.0 und NFC. Als mobiles Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Im Lieferumfang von Aldi ist zudem ein Aldi-Talk-Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben enthalten.

