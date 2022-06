Aldi: Faltbare E-Bikes stark rabattiert ab Donnerstag erhältlich

Peter Müller

In seinem Online-Shop bietet Aldi ab dieser Woche zwei stark preisreduzierte Falträder mit Elektromotor an. Ideal für Pendler.

Vergrößern Zwei E-Klappräder von Jeep E-Bikes ab Donnerstag günstig bei Aldi © Aldi

Die Elektrifizierung des Fahrrades nimmt weitere Schritte. Mountainbikes mit elektrischer Tretunterstützung sind längst etabliert, Rennräder sind nicht selten wegen eines 250-Watt-Motors derartige Flitzer. Jeep E-Bikes bietet nun Falträder mit Hinterradmotor an, die Aldi ab diesem Donnerstag (9. Juni 2022) zu stark reduzierten Preisen im Angebot hat. Im Vergleich zum UVP können Sie bis zu 29 Prozent sparen!

Jeep E-Bike Fold FR 6020 bei Aldi für 1.499 Euro statt 2.099 Euro (UVP)



Jeep E-Bike Fold FAT FR 7020 bei Aldi für 1.699 Euro statt 2.399 Euro (UVP)

Bei beiden Modellen handelt es sich streng genommen nicht E-Bikes, sondern um Pedelecs, die mit bis zu 250 Watt bei Geschwindigkeiten von maximal 25 km/h Unterstützung vom Motor bekommen. Falträder sind primär für Pendler interessant, die mit dem Rad zur Bahn fahren und dieses dann mitnehmen wollen, um am Zielort die Distanz zum Büro oder nach Hause zu nehmen. Kompakt gefaltet unterliegen Falträder kaum einer Transporteinschränkung, im Berufsverkehr ist die Fahrradmitnahme im Nahverkehr ansonsten untersagt, der durch das 9-Euro-Ticket ausgelöste Ansturm auf Regionalzüge macht die Mitnahme hier schwierig.

Lesetipp: Die besten E-Bikes 2022



Das kleinere Modell wiegt um die 20 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht von 120 Kilogramm lässt kaum schweres Gepäck zu. Die vom Hersteller angegebene Reichweite des 6,4 Ah Stunden Ladung fassenden Akkus beträgt auch nur 50 Kilometer, größere Touren sind auf dem Klapprad ohnehin nicht sinnvoll. Weitere technische Daten des Jeep Fold FR 6020:

250-Watt-Heckmotor von Xionga

Max. Drehmoment: 40 Nm

Schutzklasse: IP 54

Reichweite: 50 km (variiert je nach Fahrweise)

7-Gang-Schaltung von Shimano

Single-Speed-Unterstützung

Magnesium-Rahmen

Jeep E-Bike Fold FR 6020 bei Aldi für 1.499 Euro statt 2.099 Euro (UVP)

Etwas robuster kommt das Fold Fat FR 7020 daher, die Bereifung erinnert an Fat-Bikes, die man auch gut bei Eis und Schnee fahren kann. Dank eines 10-Ah-Akkus beträgt die Nennreichweite bis zu 110 Kilometer mit einer Ladung. Der Akku ist entnehmbar und gegen Diebstahl gesichert. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 130 Kilogramm, mit 26,5 Kilogramm leer ist das Fat-Bike aber ein rechter Brocken. Weitere technische Daten:

250-Watt-Heckmotor von Xionga

Max. Drehmoment: 40 Nm

Schutzklasse: IP 54

Reichweite: 110 km (variiert je nach Fahrweise)

7-Gang-Schaltung von Shimano

Federgabel

LED-Display

Scheibenbremsen

Aluminiumrahmen

Jeep E-Bike Fold FAT FR 7020 bei Aldi für 1.699 Euro statt 2.399 Euro (UVP)

Beide Räder sind für den Straßenverkehr zugelassen und kommen zu 99 Prozent vormontiert beim Kunden an. Die Ladezeit des Akkus mit seinen 36 Volt Nennspannung beträgt jeweils vier bis sechs Stunden, Ladegerät und Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Aktion beginnt am 9. Juni und endet am 17. Juli - läuft aber nur, so lange der Vorrat reicht.