Aldi: Drei unterschiedliche Notebooks, Smartphone, Tablet und Drucker

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd verkauft ab dem 6. Juni 2019 drei unterschiedliche Notebooks (für 349, 549 und 849 Euro), ein Android-Tablet für 199 Euro, ein Smartphone für 99,99 Euro und einen Drucker für 89,99 Euro.

Vergrößern Lenovo Ideapad 330 in zwei unterschiedlichen Varianten. © Aldi Süd

Lenovo Ideapad 330: 17,3-Zoll-Notebook für 849 Euro

Das erste der angebotenen Notebooks ist das Lenovo Ideapad 330. Dieses Notebook ist stolze 17,3 Zoll groß und wird von einem Intel Core i7-8550U-Prozessor der achten Generation angetrieben. Der Prozessor kann auf 8 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Eine Nvidia Geforce MX150 Grafikchip mit 2 GB Grafikspeicher ist ebenfalls verbaut.

Als schneller Speicher für Betriebssystem und Anwendungen ist eine 256 GB große SSD verbaut. Für die Masse der Daten, insbesondere Videos und Musikdateien, ist außerdem eine 1 TB-Festplatte vorhanden. Windows 10 Home kommt als Betriebssystem in dem 41,8x29,2x2,4 cm großen und 2,85 Kilogramm schweren Notebook zum Einsatz.

Aldi Süd verkauft das Lenovo Ideapad 330 für 849 Euro. Anders als bei den sonst verkauften Medien-Notebooks bekommen Kunden beim Lenovo-Laptop aber keine verlängerte Garantie, sondern nur zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Aldi liefert das Notebook zum Kunden nach Hause, Sie erhalten das Produkt also nicht sofort in der Filiale nach dem Kauf.



Aldi Süd verkauft das Lenovo Ideapad 330 aber zeitgleich auch noch in einer Variante für 549 Euro. In diesem Modell ist statt dem i7 nur ein i3-8130U-Prozessor mit 16 GB Optane-Speicher sowie eine Onboard-Grafik anstelle einer separaten Nvidia-Grafiklösung verbaut. Außerdem fehlt die SSD und die Bildschirmauflösung des 17,3 Zoll großen Display ist schlechter.

Einschätzung: Das 849-Euro-Notebook dürfte eine solide Rundum-Lösung für viele Einsatzbereiche sein, sofern Sie nicht besonders leistungshungrige Spiele darauf spielen wollen. Mit der 549-Euro-Variante sparen Sie zwar 300 Euro, verzichten aber deutlich auf Leistung.

Alternativen finden Sie hier im Preisvergleich der PC-WELT.



Medion Akoya E4272: 14-Zoll-Convertible für 349 Euro

Ebenfalls ab dem 6. Juni verkauft Aldi Süd das 14-Zoll-Notebook Medion Akoya E4272, bei dem Sie den Bildschirm auch komplett umklappen und das Gerät dann als Tablet nutzen können. Der 1920x1080-Pixel-IPS-Bildschirm ist hier zudem als Touchscreen umgesetzt. Das Gehäuse des 33,1x1,85x22,9 cm großen und 1,66 Kilogramm schweren Gerätes besteht aus Aluminium.

Vergrößern Medion Akoya E4272 © Aldi Süd

Als Prozessor kommt ein Intel Pentium Silver N5000 zum Einsatz, der keinen aktiven Lüfter benötigt. Die CPU kann auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Der interne Speicher ist mit 64 GB ziemlich knapp dimensioniert.

Als Betriebssystem kommt Windows 10 S zum Einsatz. Im Kaufpreis ist eine Jahreslizenz von Microsoft Office 365 Personal mit 1 TB Onlinespeicher enthalten. Aldi Süd verkauft das Medion Akoya E4272 für 349 Euro. Bei diesem Medion-Gerät gibt es drei Jahre Garantie. Aldi liefert das Gerät nach Hause.

Einschätzung: Ein Convertible ist immer ein Kompromiss. Für ein Tablet eigentlich zu schwer und für ein vollwertiges Notebook nicht leistungsstark genug. Der Preis ist allerdings attraktiv, wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt.

Motorola Moto e5: 5,7-Zoll-Smartphone mit Aldi-Talk-Starter-Set für 99,99 Euro

Aldi verkauft ab dem 6.6. auch ein LTE-fähiges (bis Cat4) Smartphone vom Typ Motorola Moto e5 ohne SIM-Lock. Der Touchscreen ist 5,7 Zoll groß, der Bildschirm kann per Fingerabdrucksensor entsperrt werden. Ein 4-Kern-Prozessor mit 1,4 GHz treibt das Smartphone an. Die Hauptkamera macht Aufnahmen mit 13 MP, die Frontkamera mit 5 MP. Der interne Speicher ist mit 16 GB extrem klein, kann aber per Speicherkarte erweitert werden. Als Betriebssystem ist Android 8 installiert. Aktuell ist allerdings bereits Android 9. Mit einem Update auf Android 9 dürfen Sie hier nicht rechnen.

Vergrößern Motorola Moto e5 © Aldi Süd

Aldi Süd verkauft das Motorola Moto e5 für 99,99 Euro. Kunden bekommen zwei Jahre Garantie. Im Kaufpreis ist aber ein Aldi-Talk-Starterset (mit E-Plus als Provider) mit zehn Euro Guthaben enthalten. Damit surfen Sie im Mobilfunknetz von O2. Einschätzung: Das Motorola Moto e5 ist ein absolutes Einsteiger-Smartphone. Der Aldi-Preis ist aber, auch dank des beigelegten Aldi-Talk-Startersets, durchaus attraktiv.

HP Officejet Pro 6960: All-in-One-Drucker für 89,99 Euro

Für 89,99 Euro steht bei Aldi Süd der HP Officejet Pro 6960 zum Verkauf. Damit drucken, kopieren, faxen und scannen Sie. Im Preis enthalten ist in begrenztem Umfang ein Abo für Nachfüllpatronen.

89,99 Euro für diesen Drucker sind ein sehr guter Preis, wie unser Preisvergleich beweist.

Kombidrucker fürs Büro: HP Officejet Pro 6960 im Test



Medion Lifetab P10603: 10,1-Zoll-Android-Tablet für 199 Euro

Falls Sie kein Convertible, sondern ein reines Tablet suchen, dann ist vielleicht das 10,1-Zoll-Tablet Medion Lifetab P10603 für Sie spannend. Es löst mit 1920x1200 Bildpunkten auf und wird von einem Qualcomm Snapdragon 430-Prozessor angetrieben. Das Tablet lässt sich auch unterwegs ohne WLAN-Verbindung nutzen, weil ein LTE-Modul verbaut ist (Cat4). Die passende SIM-Karte legt Aldi in Form eines Aldi-Talk-Startersets mit zehn Euro Guthaben (E-Plus, O2-Netz) gleich mit dazu. Als Betriebssystem ist aber nur das uralte Android 7.1 installiert. Hier stellt sich die Frage, wie lange Sie dafür überhaupt noch Sicherheitsupdates erhalten. Immerhin sind aber drei Jahre Garantie wieder inklusive.

Der Preis ist sehr gut, wie unser Preisvergleich zeigt.