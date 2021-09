René Resch

Der Discounter Aldi hat damit begonnen, erste kassenlose Supermärkte zu testen - der erste Test erfolgt in Großbritannien.

Vergrößern Aldi: Discounter testet kassenlosen Supermarkt © Shutterstock.com/Peter_Fleming

Ähnlich wie die bereits bekannten Amazon-Go-Stores testet Aldi aktuell in London einen Supermarkt ohne Kasse, wie Talking Retail berichtet.



Kunden benötigen für den Einkauf im kassenlosen Aldi nur die passende App. Beim Eintritt erfolgt ein Scan der App. Ähnlich wie in den Amazon-Stores wird durch ausgeklügelte Technik registriert, welche Waren der Kunde aus dem Regal und letztendlich mit nach Hause genommen hat. Die Rechnung wird durch die App beglichen, sobald der Kunde den Laden verlassen hat.

In einer Mitteilung sagte der Aldi-UK-Chef: "Wir sind immer bestrebt, neu zu definieren, was es bedeutet, ein Discounter zu sein, und die Technologie, die in diesem Versuch zum Einsatz kommt, wird uns eine Fülle von Erkenntnissen dazu liefern".

Wo der Test stattfindet, verrät Aldi nicht

In welcher Aldi-Filiale der Test stattfindet, hat das Unternehmen dabei nicht verraten. Der Test soll zuerst mit Mitarbeitern durchgeführt werden, die die Technik auf Herz und Nieren prüfen sollen, im nächsten Schritt sollen dann auch reguläre Kunden kassenlos einkaufen können.

Im vergangenen Jahr hat Aldi in Großbritannien eine Abholfunktion ("click and collect") eingeführt, die inzwischen in mehr als 200 Filialen angeboten wird.



