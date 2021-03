Aldi: 75 Zoll Smart-TV zum starken Preis

Michael Schmelzle

Aldi verkauft demnächst einen riesigen UHD-Smart-TV mit 1,9 Metern Bildschirmdiagonale (75 Zoll) für nur 749 Euro.

Vergrößern Für 749 Euro: Medion LIFE X17575 © Medion

Aldi Süd verkauft ab dem 25. März 2021 den knapp 1,9 Meter großen Smart-TV Medion LIFE X17575 für nur 749 Euro. Das ist für einen derart großen Fernseher konkurrenzlos günstig, vergleichbare 75-Zöller kosten mindestens 900 Euro wie ein Blick in unseren Preisvergleich verrät. Der Verkauf erfolgt nur online. Startschuss ist um 8:00 Uhr in der Früh - solange der Vorrat reicht. Aldi liefert den TV dann versandkostenfrei nach Hause. Kunden haben drei Jahre Garantie.

Der Medion LIFE X17575 löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9-Format auf. Der UHD-TV besitzt einen HD-Triple-Tuner für digitales Fernsehen in HD-Qualität via Kabel, Satellit und terrestrisch via DVB-T2 HD, sodass Sie das TV-Bild auf drei unterschiedlichen TV-Übertragungswegen empfangen können - zusätzlich zur Internetverbindung. Mit einem entsprechenden CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+ Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Außerdem unterstützt der Fernseher HDR und ist PVR ready.

Die Internetverbindung erfolgt via LAN oder WLAN. Mit der Wireless Display-Funktion lassen sich Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem Medion X17575 spiegeln. Drei HDMI-2.0-Anschlüsse mit HDCP 2.2-Entschlüsselung und drei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss mehrerer externer Geräte, wie einer Spielkonsole, einer USB-Festplatte, eines DVD-/Blu-Ray-Players oder eines TV-Sticks für diverse Streaming-Dienste.

Ein Internetbrowser ist ebenso vorhanden wie Apps für die gängigen Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix. Für die Nutzung der Streamingangebote benötigen Sie dann aber noch das entsprechende kostenpflichtige Abonnement. Im Panel des Medion LIFE X17575 integriert sind Stereo-Lautsprecher mit einer Nennleistung von acht Watt.

Einschätzung: Der Medion LIFE X17575 bietet eine Fülle von Funktionen inklusive HDR und jede Menge Anschlüsse. Für den Preis von nur 749 Euro ist der UHD-TV also wirklich günstig. Dafür müssen Sie bei der App-Auswahl Abstriche hinnehmen und auch die Navigation per Fernbedienung ist etwas mühselig.



Technische Ausstattung und Daten des Medion LIFE X17575:

189,3 cm (75“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

HDR (High Dynamic Range) mit erhöhtem Dynamikumfang

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

HbbTV

Wireless Display

3 HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung

EPG (Elektronischer Programmführer)

Kindersicherung

Sleeptimer

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)

Statischer Kontrast von 5.000:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 10.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 250 cd/m² (typ.)

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8 W RMS)

7.000 Programmspeicherplätze



Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, AV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168,3 x 97 x 7,5 cm / ca. 28,5 kg (ohne Füße)

ca. 168,3 x 103,5 x 30,5 cm / 29,0 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 134,8 cm