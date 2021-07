Aldi: 70-Zoll-Smart-TV für unglaubliche 699 Euro - Alternative auf Amazon!

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Nord verkauft einen 70 Zoll großen Smart-TV zum Hammerpreis. Doch es gibt ein Alternative-Angebot bei Amazon.

Vergrößern Diesen TCL UHD-TV 70P615 bekommen Sie jetzt bei Aldi Nord für unglaubliche 699 Euro. © Aldi Nord

Aldi Nord verkauft ab heute (5.7.2021) und bis 24.7. einen 70 Zoll großen Smart-TV für einen fast unschlagbar günstigen Preis. Der UHD-TV 70P615 von Hersteller TCL ist hier online bei Aldi Nord für 699 Euro erhältlich. Kunden haben 60 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen, aber anders als sonst meist keine drei Jahre Garantie! Denn dieser TV stammt nicht von Medion - für Medion-TVs gibt es immer drei Jahre Garantie.



Die Bildschirmdiagonale ist 177,8 cm groß, was 70 Zoll entspricht. Dolby-Digital-Lautsprecher mit 2 x 16 Watt sorgen für die Soundausgabe. Der 4K-Fernseher (3.840 x 2.160 Pixel) läuft mit Android 9.0 und lässt sich auch über Sprachbefehle an Google Assistant steuern. Alternativ können Sie den Fernseher auch per Alexa bedienen. Über den Google Play- Store können Sie weitere Apps herunterladen.



Fernsehen empfangen Sie über Satellit (DVB-S2), Kabel (DVB-C) und Antenne (DVB-T2) dank des verbauten HD-Triple-Tuners. Via Internet können Sie zudem diverse Streamingdienste nutzen. Unter anderem sind Apps für Netflix, Youtube, Amazon Prime Video vorinstalliert. Um diese Streamingangebote nutzen zu können, brauchen Sie aber zusätzlich die entsprechenden kostenpflichtigen Abonnements.



Der Fernseher ist mit 120 kWh auf 1000 Stunden in die Energieklasse G eingestuft. Mit HDR sind es sogar 214 kWh/1000h. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten.

Einschätzung

699 Euro sind für einen Smart-TV mit 70 Zoll ein Hammerpreis. In unserem Preisvergleich finden wir keinen Smart-TV, der so günstig ist. Nur ein Hisense-Smart-TV kommt dem TCL UHD-TV 70P615 von Aldi Nord preislich nahe und ist auf Amazon sogar ebenfalls für 699 Euro erhältlich: Hisense 70AE7000F 70 Zoll für 699 Euro bei Amazon kaufen .



177,8 cm (70") 4K-Ultra-HD-TV mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

HD-Triple-Tuner für DVB-S2, DVB-C & DVB-T2

HbbTV 2.0.

Dolby-Digital-Lautsprecher mit 2 x 16 Watt

Bluetooth

DLNA

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Energieeffizienzklasse G (Spektrum A bis G)



Anschlüsse:



3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

AV-Input

Ethernet LAN

3,5mm Kopfhöreranschluss

CI+ Slot

Optischer Audioausgang



Abmessungen/Gewicht:



B x H x T: ca. 1.578 x 950 x 402 mm (mit Standfuß)

B x H x T: ca. 1.578 x 887 x 12,5–56–85 mm (ohne Standfuß)1

Ca. 23 kg



Lieferumfang:



UHD-TV TCL 70P615, 177,8 cm (70 Zoll)

Fernbedienung

Stromkabel

Anleitung

Aldi Süd bietet diesen 70-Zoll-TV nicht an, verkauft aber einen 65-Zoll-Smart-TV für 599 Euro. Da es sich dabei um einen Medion-TV handelt, bekommen Kunden hier 3 Jahre Garantie.