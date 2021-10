Aldi: 65 Zoll 4K-TV für nur 599 Euro – günstiges Angebot

Panagiotis Kolokythas, Hans-Christian Dirscherl

Bei Aldi ist ab dem 28.10. erneut ein 4K-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale günstig erhältlich. Die Details.

Vergrößern Ab 28.10. bei Aldi: Der 65 Zoll UHD-Fernseher Medion Life X16566 © Medion

Im Online-Shop von Aldi wird ab dem 28. Oktober 2021 erneut der 65 Zoll große Smart-TV Medion Life X16566 (MD32066) erhältlich sein. Nachdem das Gerät zuletzt im August bei Aldi Nord für 555 Euro angeboten wurde, steigt der Preis in dem von Aldi Nord und Aldi Süd gemeinsam betriebenen Online-Shop auf 599 Euro.

Aber auch zu diesem Preis ist das Gerät preiswert, den vergleichbar ausgestattete TV-Geräte kosten in der Regel deutlich mehr, wie ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Andere Angebote kosten in der Regel mindestens 50 bis 100 Euro mehr zuzüglich Versandkosten. Bei Aldi sind die Lieferkosten über Spedition im Preis von 599 Euro inkludiert. Die bisherigen Angebote dieses Geräts waren in der Vergangenheit schnell ausverkauft. Wer sich also für das Gerät interessiert, sollte zum Verkaufsstart schnell zugreifen.



Unterstützung für Dolby Vision und viele Anschlüsse

Medion hatte den Medion Life X16566 erst im Sommer vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen UHD Smart-TV mit einer Bildschirmdiagonalen von 163,8 Zentimetern, also 65 Zoll. Der Fernseher unterstützt Dolby Vision, HDR und besitzt einen HD Triple Tuner. Für detailreichere Bilder soll die Micro-Dimming-Technologie sorgen. Über MEMS (Motion Estimation and Motion Compensation) wird eine flüssigere Bildwiedergabe durch Bewegungskompensation erzielt.

Den MPI (Motion Picture Index) gibt der Hersteller mit 1.600 an. Bei der Sound-Wiedergabe wird DTS-Sound unterstützt. Vorinstalliert sind Apps wie Netflix und Amazon Prime Video.

Über den integrierten HD-Triple-Tuner kann digitales Fernsehen über Kabel, Satellit oder DVB-T2 HD empfangen werden. Mit einem CI+ Modul plus Smart Card auch verschlüsselte Programme. Der Medion Life X16566 verfügt über vier HDMI 2.0 Anschlüsse mit HDCP 2.2-Entschlüsselung.

Vergrößern MEDION LIFE X16566: Die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts © Medion

Hinzu kommen zwei USB-Anschlüsse, über die beispielsweise auch eine USB-Festplatte angeschlossen werden kann. In dem Fernseher ist ein WLAN-Modul integriert. Über AVS (Audio Video Sharing) können die im Netzwerk befindlichen Multimedia-Dateien abgespielt werden. Der Fernseher bietet aber auch eine Wireless Display Funktion, wodurch sich Inhalte vom Smartphone oder anderen mobilen Geräten einfach auf dem TV-Gerät spiegeln lassen.

163,8 cm (65“) LCD-TV mit Ultra HD Auflösung

HD Triple Tuner (DVB-S2, -C, -T2 HD)

Dolby Vision für starke Kontraste und brillante Farben

HDR (High Dynamic Range) mit erhöhtem Dynamikumfang

Micro Dimming für einen besseren Kontrast und eine hohe Bildqualität

MEMC - Dank Motion Estimation and Motion Compensation genießen Sie eine schärfere, geschmeidigere Darstellung schneller Sequenzen

1.600 MPI (Motion Picture Index)

Integrierter Internetbrowser

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

PVR ready

MEDION Life Remote App kompatibel

Medienportal

Netflix und Amazon Prime Video App zum Streamen von Filmen und Serien

HbbTV

Wireless Display

Integrierter Mediaplayer

AVS (Audio Video Sharing)

EPG (Elektronischer Programmführer)

Verschiedene Bildformate und Sound-Voreinstellungen wählbar

Mehrsprachige Menüführung (OSD) mit besonders einfacher und intuitiver Bedienung

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Kindersicherung

Sleeptimer

Einfache Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 400 x 200 mm)

Energieeffizienzklasse F (Spektrum A bis G)

Paneldaten:

Statischer Kontrast von 1.300:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 27.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Audio:

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12 W RMS)

DTS HD Unterstützung

DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C:

Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)

DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung

10.000 Programmspeicherplätze

Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: